Ülkeyi yönetmek sizin tekelinizde mi?

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ile görüşen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi?" diye sordu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini gündeme getirerek, “‘Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz.’ Ne anlama geliyor bu? Her halde sevgi anlamına gelmiyor, herhalde kucaklama anlamına gelmiyor. Üstelik bunu il başkanları toplantısında söylüyor Sayın Erdoğan. ‘Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyorum.’ Allah aşkına ülkeyi yönetmek onların tekelinde mi? Siyasî partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. ‘Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin’ diyor. ‘Sizin lehinize olur bu’ diyor. Bu soruların cevabını verdi mi Sayın Erdoğan? Bu iki cümlenin anlamı nedir?” dedi.

Sistem otoriter bir yapıya dönüştü

Karamollaoğlu ise, Saadet Partisinin gelecek seçimde hangi ittifak içerisinde olacağı yönündeki bir soru üzerine, seçim ittifaklarının seçim sathı mailine girildikten sonra gündeme gelmesi ve konuşulması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Bir seçim bitti isterseniz ikinci seçim için de hemen ittifaklara başlayabilirsiniz, ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Biz bir yerden ayrılıyoruz, başka yere gidiyoruz gibi bir netice de çıkartılmamalı. Bugünkü cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Zaten öyle olacağı için biz Cumhur İttifakı içerisinde bulunamayız demiştik. Bizim düşündüklerimiz gerçekleşti. Şu an fiilen de uygulanıyor. Bir parlamenter sisteme dönüşecekse Türkiye’deki yönetim tarzı, partilerin arasında görüşmelerin olması gayet tabiidir. Bunu da garipsememek lâzım. Bunu ille de bir ittifakın hemen altyapısı olarak görmeye de ihtiyaç yok.”