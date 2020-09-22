Umarız, bu kararın da sonu kötü olmaz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Umuyoruz ki okulların açılması, yüz yüze öğretimin başlaması kararı iyi düşünülmüş, hesaplanmış bir karardır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2020-21 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Uysal, yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim kararı alınması hakkında bazı eleştirilerde de bulunarak uyarlılar yaptı. Genel Başkan Uysal, şunları kaydetti: “Bugün, öğrencilerimiz adına ve muhakkak salgın konusunda önemli bir eşik. Okullarımız kademeli olarak açılıyor. Öncelikle tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve sağlık dileklerimi iletmek istiyorum. Ebeveynlere de bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Elbette vesilesiyle bu zorlu süreçte mesleklerini icra edecek olan, uzaktan eğitim yöntemi aracılığıyla uzun süredir fedakarlıkla görevini ifa eden öğretmenlerimize de sağlık dileklerimi iletmek istiyorum.”

Kötü bir sonuçla karşılaşmayalım

“Bu defa, iktidarın yaptıklarından tecrübeli olduğumuz biçimde, “önce yap sonra planla” gibi bir anlayışla, kötü bir nihayetle karşılaşmamayı ümit ediyoruz” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “Umuyoruz ki okulların açılması, yüz yüze öğretimin başlaması kararı iyi düşünülmüş, değerlendirilmiş, sonuçları ve muhtemel sorunları hesaplanmış bir karardır. Zira, bu karar başta çocuklarımızın, nihayetinde toplumun tamamının sağlığını doğrudan etkileme kudretine sahiptir. Bu kararın alınmasında yapılmış bir hata, hesaba dahil edilmeyen bir etken özür dileyerek kapanmayacak, “aldatıldık” sözü ile sorumluluğu başkasına atarak kurtulunmayacak bir sonuca tekabül edebilir.”

Kararı tekrar gözden geçirin

Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “Umuyoruz ki, salgının yeniden patlamasına sebep olacak biçimde tatil için krediler veren, mübarek Kurban Bayramı’nda virüsün bayram etmesine sebep olacak şekilde önlemleri gevşeten, tedbirleri telkin ve tavsiye seviyesine indiren, mitingler düzenleyen, sonra da vatandaşa kükreyen kafa bu defa başka çalışır. Saçının bir tek teli için canlarımızı vereceğimiz evlâtlarımızın sağlıkla öğrenimlerine devam etmeleri bu süreçte ilk dileğimizdir. Bu sebeple iktidara ve “yetkisiz yetkili” bakanlığa tavsiyemiz; bu kararı alırken salgının etkilerini görmezden gelecek nedenleriniz varsa, kararı tekrar gözden geçirin! Allah muhafaza, kötü senaryo gerçekleşir, salgın bu karar sebebiyle yayılımını ve tutulumunu arttırırsa tenceresi kaynamasa da, kursağı kurusa da, cebindeki delik büyüse, geçmediği köprü için kazanamadığı kadar borçlansa da size destek vermeye devam edenler dahi hesabını sorar!”

HABER: Recep Gören