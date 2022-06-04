Uysal İzmir büromuzda

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Yeni Asya Büromuzu ziyaret etti.

Beraberinde İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Aydın İl Başkanı Serhat Emanet ve Genel Başkan Yardımcısı Osman Varol da hazır bulundular. Uysal, memleketimizin içinde bulunduğu sıkıntılar ve bundan çıkış yolları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye’nin seçime endeksli bir beklenti içinde olduğunu söyleyen Uysal, şu tespitlerde bulundu: “Kamu kaynaklarının adeta yağmalanırcasına -bugün açık yüreklilikle ifade edelim- İktidar partisinin yönetim kademeleri, İl teşkilatları ihale komisyonuna dönüşmüş. Neresine giderseniz gidin kamu kaynaklarının bir parti eliyle haksız olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Kamu arazilerinde süratli bir satış devam ediyor.”

Gençlere hatırlatmalıyız

“Gençler Demokrat Partiyi tanımıyor. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel zamanında yapılan büyük eserler, beş yıllık planlar çerçevesinde gerçekleştirilen büyük yatırımlar kısa videolarla halka anlatılsa iyi olmaz mı?” şeklindeki bir soruya Gültekin Uysal şöyle cevap verdi: “27 mayıstan itibaren darbelerle siyasi geleneğimiz isim değiştirerek devam etmek mecburiyetinde bırakıldı. 2007 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisinin birleşmesi ile de bir kırılma yaşandı. 2000 doğumlu bir genç şimdi 22 yaşında. Eskiyi bilmiyor. Biz dün ile bugünü birleştirecek şekilde hatırlatmalar yapmamız gerekiyor.” Samimi bir havada gerçekleşen görüşmede Yeni Asya Gazetesi İzmir Temsilcisi Hasan Şen de; “Biz her zaman Demokrat Partiyi destekledik” dedi.