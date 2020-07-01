"Üzücü tevafuk"

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmasının ardından siyasî liderlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da kapatma kararına tepki gösterdi. Şahsî Twitter hesabından bir açıklama yapan Karamollaoğlu, Fuat Sezgin, İslâm Bilim Tarihine verdiği önem ve yaptığı katkılarla hatırlanan ender bir bilim adamımızdır. Yaptığı çalışmalarla ilme katkı yapan bir şahsiyetin ölüm yıl dönümünde, Şehir Üniversitesi’nin kapatılması üzücü bir tevafuk olmuştur. Bir üniversitenin siyasî ihtirasla kapatılması ve öğrencilerin geleceği ile oynanması ne akla ne mantığa ne vicdana sığar. Bu üzücü atmosferde, Fuat Sezgin gibi ilim dünyamızda önemli yeri olan bir ismi rahmet ve minnetle anıyor, mücadelesinin anlaşılmasını temenni ediyorum” dedi.