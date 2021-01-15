Vatandaş tek seçeneğe mahkûm edildi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı video açıklama ile hükümeti eleştirdi.

Aydın, özetle şunları söyledi: “Aşı hususunda toplumun önemli bir bölümünün kafasında birçok soru işaretleri vardır. Aşı, farklı şirketlerin ürünleri ile çeşitlendirilememiştir. Vatandaşlarımız, tek seçeneğe mahkum ve mecbur bırakılmıştır. Ve bu seçeneğinde başta FAZ-3 aşaması olmak üzere, test aşamalarında karanlık noktalar bulunmaktadır. Aşı meselesi millî bir meseledir. Bu konuda kapsamlı bir stratejik plan hazırlanmalı ve hastalıklara karşı yerli aşı üretimi konusunda bütün imkânlar seferber edilmelidir. Ülkemiz bir yandan bu salgınla topyekûn mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımız ekonomik olarak büyük zorluklar yaşamaktadır. Üretilen birçok sun’î gündem olsa da vatandaşımızın değişmeyen en büyük gündemi geçim problemidir.”

Ankara - Anka