Verimli kullanmak bu mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kiralanan araçlarla ilgili soru önergesini cevaplayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2012-2020 yılları arasında 399 adet araç kiralandığını açıkladı.

Kasapoğlu’nun cevabına göre 2014-2018 arasında azalma gösteren kiralık araç sayısı 2020’de yeniden zirveye çıktı. Bu yıl Spor Bakanlığı’nın kiraladığı araç sayısı geçen yıla göre neredeyse yarı oranında artarak 46’ya yükseldi. Bakan Kasapoğlu, 2012-2020 yılları arasında 399 aracın kiralandığını belirterek, “Bütçede yer alan söz konusu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına azami özen gösterilmektedir” dedi. Ankara - Anka

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