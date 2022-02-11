"Yarınımız ipotek altında"

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “Bunca yıl başaramadıklarını düşününce 2023’te neyi başarabilirler? Dünümüz tüketildi, yarınımız ipotek altına alındı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın seçimde tekrar aday olup olamayacağına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açıklamalarını değerlendirerek, “TBMM Başkanı’nın böyle bir politik meselede tek bir tarafın politik tercihlerine uygun biçimde argüman üretir açıklamaları anlaşılabilir değil! Demokrasi bir kurallar rejimi, bir değerler manzumesi. İktidar işine geldi mi muhalefet ile birlikte hareket edelim, işine gelmedi mi birlikte hareket etmeyelim noktasında. Hakem kuruluş olması gereken YSK bir parti kurumu haline geldi” diye konuştu.

‘Tencere hükümetleri devirir!’

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda iktisadî gelişmelerin iktidarın kontrolü dışına çıktığını, ekonomik hurafelerle milletin üzerinde kumar oynarcasına hareket ettiğini söyleyen Uysal, “İktidar, ülkeyi kamplara bölüp gerçek gündemi, endişe ve sıkıntıları perdeleme istiyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Cumhurbaşkanımız Demirel’in veciz sözüdür; ‘Tencere hükümetleri devirir!’ Türkiye’nin işsizlik rakamları açıklandı, ama göreceli değerlendirmeler var. Gerçekleri hamasi söylemlerle gizleyebileceklerini, ‘çözüm AKP’de aranıyor’ şeklinde açıklamaların vatandaş nezdinde karşılık bulacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

İktidarın meşrûiyet bağı koptu

“Vatandaşımız korkutulmuş, sindirilmiş. Ancak sandıktan sandığa tepkisini gösterebiliyor” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Bu anda da siyasetçilerin vazifesi vatandaşımızı demokratik haklarını kullanmak konusunda cesaretlendirmektir. Kurumlar, TÜİK başta olmak üzere, siyasî iktidarın öncelikleriyle değil amaçlarına uygun hareket etmeliler. Kurumların tavrı parti devletine dönüştüğümüzün resmidir! İktidarın ekonomik olarak gelinen noktada söyleyecek sözlerinin bittiğini ifade eden Uysal, “İktidarın meşrûiyet bağı koptu! Küçük bir azınlığın mutluluğu için çoğunluğun ıztırabını görmezden geliyorlar. 2023 yılı ile ilgili vaatlerini biliyoruz. Orta vadeli planlar, 5 yıllık kalkınma planları ve sair hedeflerinin hiçbirini tutturamadılar. Öngörülerinin her biri çöktü. Bunca yıl başaramadıklarını düşününce 2023’te neyi başarabilirler? Dünümüz tüketildi, yarınımız ipotek altına alındı” diye konuştu.