YİK üyeleri kendi maaşlarına yüzde 40 zam yaptı iddiası

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ilk toplantısına zamla başladı. Kurul üyelerinin maaşlarına yüzde 40 zam yapılarak 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.​

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’ya hareketinden önce yapılan ve bir saat süren toplantıya, AK Partili TBMM eski Başkanları da olan YİK üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile ANAP’lı eski Başkan Yıldırım Akbulut katıldı.

Sözcü’nün haberine göre, üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Çiçek, daha önce YİK üyeliğinden aldığı maaşı bağışlayacağını açıklamıştı.

TBMM Başkanlığı, başbakanlık yapmış ve devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve birikimlerinden istifade edebilmek için oluşturulan YİK üyeleri için Beştepe’de birer oda ve sekreter tahsis edildi. Şu ana kadar sadece Arınç’a verilen odanın hazırlandığı, diğer üyelerin odasının ise düzenlendiği belirtildi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ise kurul üyeliği teklifini kabul etmemişti. TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk’a ise üyelik teklifi yapılmamıştı.