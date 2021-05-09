'Yönetemediklerinin farkındalar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu.

Kılıçdaroğlu, AKP’nin CHP’ye yönelik animasyon filmini gördüğünde inanamadığını vurguladı. AKP’nin kısa sürede yayından kaldırdığı film için Kılıçdaroğlu, “Animasyonu gülümseyerek izledim ve arkadaşlara, ‘Gerçekten bunu AKP’nin yayına koyduğundan emin misiniz?’ diye sordum. ‘Evet’ dediler, ‘Çok iyi, o zaman biz bunu alalım kendi sitemize koyalım. Biz de bunu yayınlayalım’ dedim” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, “AK Parti artık Türkiye’yi yönetemiyor. Yani, bu noktaya gelmiş durumda. Bir şeyler yapmak istiyor ama beceremiyor. Bizi eleştirmek istiyor, ama eleştiremiyor. Çünkü aslında ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ülkeyi yönetemiyorlar. Yönetemediklerinin de farkındalar. Sözde, bizim ‘128 miyar dolar nerede?’ sorumuzu en azından tiye alacaklardı, bunun doğru olmadığını sözde ifade edeceklerdi ama onlar da gayet iyi biliyorlar ki bu sorunun cevabını veremediler. ‘128 milyar dolar nerede?’sorusu hâlâ yanıt bekliyor” dedi.