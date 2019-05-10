YSK suçunu itiraf etti

Eski AYM başkanı Haşim Kılıç, YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesiyle ilgili olarak “YSK görevini ihmal etmekle kalmamış milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur” dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini iptal etmesiyle ilgili olarak “YSK görevini ihmal etmekle kalmamış milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur” dedi. Karar yazarı Elif Çakır, “YSK kararı için Haşim Kılıç ne diyor?” başlığıyla yayımlanan yazısında eski Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç’ın değerlendirmelerine yer verdi. Çakır’ın yazısı şöyle; “Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Sayın Haşim Kılıç’la 367 ve YSK kararını konuştum: Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç dünkü görüşmemizde, son YSK kararını değerlendirirken ‘Başka mahallede çekilen acıları görememek insan onuruyla bağdaşmaz’ diye konuştu.

Yargının bağımsızlık sorunu ağırlaşarak sürüyor

-Peki siz YSK’nın iptal kararını nasıl değerlendirdiniz?

‘YSK İstanbul seçimini iptal etmekle Anayasa’nın 79. Maddesinin kendisine verdiği ‘hakemlik’ görevini yerine getirmemiştir. Verdiği kararın gerekçesi kamu vicdanını sükûnete kavuşturmamıştır. YSK’nın il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunması esasen YSK’nın kendisinin suçluluğun ikrarından başka bir şey değildir. Çünkü seçimin sağlığından sorumlu YSK’dır. YSK görevini ihmal etmekle kalmamış milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur. Karardan çıkan sonuç: Birincisi yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun ağırlaşarak devam ettiğini göstermektedir. İkincisi ise çok ciddi bir ‘seçim güvenliği’ sorununun ortaya çıktığını göstermiştir. Gelecekte yapılacak seçimlerin güvenliği ile ilgili endişe ve kaygılara ivme kazandırmıştır.’ Haşim Kılıç’ın değerlenmeleri böyle, siz ne dersiniz? Bir arpa boyu yol gidememişiz diyen Sayın Gül haksız mı?”

Söylediklerine kendisi inanıyor mu?

Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın ‘mağduriyet’ açıklamasına cevap verdi: “Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir.” 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK’nın iptal kararıyla mazbatası elinden alınan CHP’li İmamoğlu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. İmamoğlu’na CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de eşlik etti. YSK’nın kararıyla 23 Nisan’da yenilenecek İBB Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, YSK’nın seçimi iptal etme kararını değerlendirirken, “Asıl mağdur edilen benim. 31 Mart’ta gasp edilen oyların hesabını 23 Nisan’da soracağız” demişti. Yıldırım’ın ifadeleri sorulan İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu; “Bir daha karşılaştığınızda sorun, acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye? Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Mağduriyet kavramı da şöyle; Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir.”

Bahçeli ile ortak programlarımız olacak

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım “Cumhur İttifakı devam ediyor. Bahçeli ile İstanbul’da ortak programlarımız olacak” dedi. 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı: “İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri toplantılarına katılıyoruz. İftara evlere gidiyoruz. Çay dâvetleri oluyor. Oralara gidiyoruz. Her Ramazanın sonunda bayram var. İnşallah ramazanı tamamlayacak bayramı da idrak edeceğiz. Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü’dür. Şimdiden kutluyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. (MHP lideri Devlet) Bahçeli ile İstanbul’da ortak programlarımız olacak. YSK’nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok”