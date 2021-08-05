Zaaf, ülkeyi yardıma muhtaç etmektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un orman yangınları için yapılan uluslar arası yardım çağrılarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Davutoğlu, şunları söyledi: “Günlerdir Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nden ya da başka kaynaklardan ‘Türkiye’nin yardıma ihtiyacı yok, Türkiye güçlüdür.’ Sen güçlü olduğunu gösterirsen bunu söylemene gerek yok. Eğer güçsüz olduğun ortaya çıkarsa her gün bin kere güçlüyüm desen kimse inanmaz. Bakıyorsunuz birisi ‘Hiç yardıma ihtiyacımız yok’ diyor, aynı şey için diğeri ‘Yardım talep ettik’ diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nin başındaki ‘Bizim yardıma ihtiyacımız yok, Türkiye yardım talep etmiyor’ dediği anda, Avrupa Birliği’nden açıklama geliyor; ‘Türkiye’nin talebi üzerine 3 uçak gönderiyoruz’ diye. Rezil olmayın. Bu bir zaaf da değildir. Zaaf, var olan uçakları bakımsız bırakıp, Türkiye’yi bu yardıma muhtaç etmektir. Yazıklar olsun, tanıyamıyorum. Kabul edilebilir, anlaşılabilir, izah edilebilir hiçbir tarafı yok.”

Ankara - Anka