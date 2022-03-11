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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

"Ziyaret terörü meşrulaştırdı"

11 Mart 2022, Cuma 19:43
SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyareti ile ilgili, “Bu tavır terörü meşrulaştırmaktır” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail’in günden güne Filistin’i saldırılarını arttırdığı, katliâmların sıradanlaştırdığı bir dönemde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaret ettiğini ve törenlerle karşılandığını belirterek, “Bu tavır terörü meşrûlaştırmaktır, işgali, katliâmları ve zulümleri normalleştirmektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Meydanlarında konuşmaya gelince mazlumun yanında, mağdurun yanında olduklarını söyleyenlerin aslında zalimlerle nasıl kol kola olduklarını ibretle takip ettiklerini ifade eden Karaduman, “ABD, AB ve İsrail’e gösterdiğiniz teveccühün binde birini İslâm coğrafyalarına ve toprakları işgal edilmiş mazlumlara göstermiyorsunuz” şeklinde konuştu. 

"Yazıklar olsun!"

Karaduman, “Yazıklar olsun! Şöyle bir bakıyorsunuz; Filistin’de zulüm sıradanlaşmış, Doğu Türkistan’daki zulüm ve işkence feryatlar yeri göğü inletiyor” ifadelerini kullandı. Hindistan’da Müslümanlara akıl almaz işkenceler yapıldığını, Yemen’de insanlık açlığa ve sefalete terk edildiğini de söyleyen Karaduman, “Daha nice coğrafyada tarif edilemeyen zulümlere uğrayan mazlumların feryatları, kalbi olanın kalbini titretiyor.  Bunlara kayıtsız kalıyorken zalimlerle birlikte olmayı normal karşılamıyoruz.  Dünyadaki bu adi düzeni kabul etmediğimiz gibi bu adi düzenin yerine adil olan bir düzeni kurmayı en temel vazife ve boyun borcu olarak görüyoruz” diye konuştu.

İsrail basını: Tarihî ziyaret

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “dönüm noktası” ve “tarihî” olarak niteledi. Haaretz Gazetesi, söz konusu ziyareti okuyucularına “Ankara’da tarihî zirve: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yanında Erdoğan, ‘ziyaretin yeni bir dönemin başlangıcı olacağını’ söyledi” başlığıyla duyurdu. Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da İsrail’i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. The Times of Israel Gazetesi “Herzog’u tarihi ziyarette ağırlayan Erdoğan, ilişkilerde ‘dönüm noktasına’ işaret etti” başlığını kullandı. İsrail’in İngilizce yayın yapan televizyon kanalı İ24 de internet sitesinde, Erdoğan’ın açıklamalarını öne çıkardı. İ24, Erdoğan’ın sözlerini “Erdoğan: İsrail ile ilişkileri geliştirmek bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır” şeklinde okuyucularına duyurdu. 

Etiketler: ziyaret, terör
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