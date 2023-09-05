"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Aile bütünlüğü ve huzur

Rafet Özcan
05 Eylül 2023, Salı
Günümüz insanlarının en önemli sorunu, bozulan aile düzeni ve sonunda ailelerin ayrılıklarla dağılmasıdır.

Sıcak bir aile yuvası kimi mutlu etmez ki? Basit gerekçeler ile aile düzenini altüst etmek, hem toplumu, hem de fertleri huzursuz eder. Allah’ın hoşuna gitmeyen bir helal olan boşanmalar, aile fertlerinin en son düşünmesi gereken bir çözüm yolu iken, daha nikah esnasında ayrılmayı kafaya koyan kişiler vardır. “Anlaşmalı evlilik” bu milletin fertlerine yakışmayacak davranışlardır. Hele bir de çocuk varsa... Çocuklar, ayrılıkların sonunda analı babalı öksüz durumuna düşünce toplumun huzuru tamamen altüst olmaktadır. Ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm akıl sahiplerinin bu konular üzerinde düşünüp önlemler almasının zamanı geçiyor bile. Eğer bu ülkenin insanları olarak aynı topraklar üzerinde kardeşçe yaşayıp, hem kendimizi, hem başkalarını mutlu görmek istiyorsak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir.

Huzura doğru adımlar atalım ki huzuru yakalayalım. Bozuk niyet ile iyi netice elde etmek mümkün mü? Önce aile fertlerinin her bireyi, üzerine düşen görevleri yaparak büyük ve huzurlu bir aile ortamına katkı sağlamalıdır.

Ailelerin huzur içerisinde bir arada olması toplumun dayanışmasını sağlar. Dayanışma ise ülkenin kalkınmasına yardımcı olur. Dolayısıyla fert ve ailelerin düzelmesi toplumun düzgün ve huzurlu olmasında büyük rol oynar.

Önce nefsimize, sonra yakınlarımıza, daha sonra yakın çevremize etkili olmalıyız. Daha sonra geniş dairede mahallemiz, kasabamız, şehrimiz, ülkemiz hatta içinde yaşadığımız dünyamız dahi bizim bu gayretlerimizle yaşanır hale gelecektir. Gayret ve çalışma bizden, yardım ve tevfik Allah’tandır.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    Öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

    F-4 savaş uçağının parçası otoparka düştü

    LPG yine zamlandı

    İspanya'da şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişi öldü, 3 kişi kayıp

    Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusuna insani yardım çağrısı

    Almanya'da artık nükleer enerji kullanılmayacak

    Ukrayna Savunma Bakanından istifa kararı

    Uyum haftası başladı

    G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 58,94 - ENAG'a göre enflasyon yüzde 128,05

    İstanbul - Avcılar'da metruk bir binada yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sivil anayasanın zemini yok

    Bu yoksulluğa bu maaş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin ağır bilançosu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği 4 komutan -2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çare, Risâle-i Nur ile musalahadır
    Ali FERŞADOĞLU

    Senin anlattıklarının Kur’an’da yeri var mı?
    Ahmet Said Aydil

    Değişimi reddedip düzelme beklemek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur kendini zevkle ve şevkle okutuyor
    Cenk ÇALIK

    Sahradaki sanat: Kadife ve Çöl Karıncaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.