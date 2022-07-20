"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Akıldan uzak görüp inkâr etmek

Ramazan Çalışan
20 Temmuz 2022, Çarşamba
“Gel, ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımak da istemiyorsun. Çünki istib’ad (akıldan uzak görme) ediyorsun. Onun acib san’atlarını ve hâlâtını, akla sığıştıramadığından inkâra sapıyorsun.”1

İnsan, Cenab-ı Allah’a ve O’nun icraatına da kendi  ölçüleri içinde bakar. Halbuki, Cenab-ı Allah’ın eserlerine ve icraatına O’nun kudreti tarafından yaklaşmak gerekir. İnsan, kendi aczi noksanı ve sınırlı kapasitesi ile Cenab-ı Allah’ı, sıfatlarını, isimlerini ve icraatını değerlendirmeye kalkarsa, Allah’ın icraatlarını tam olarak kavrayamaz.

Kendisinin bir zerreyi bile yaratmaya gücü yetmedigini görünce, Allah’ın da yaratmasını aklı almayabilir.

Oysa, “Vâcibü’l-Vücud zâtında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi, ef’alinde de benzemiyor. Çünki Vâcibü’l-Vücud’un kudretine nisbeten yakın-uzak, az-çok, küçük-büyük, ferd-nev’, cüz’-küll aralarında fark yoktur.” 2

Nasıl ki, güneşin yeryüzünün tamamını aydınlatması ile yeryüzünde bir noktayı aydınlatması arasın fark yoktur ve ikisi de güneş için aynı derecede kolaydır, bunun gibi, Cenab-ı Allah’ın kudreti karşısında bir zerre ile güneş aynıdır. Atomun çekirdeği etrafında dönen elektronlarla, güneş ile onun etrafında dönen yörünğeler onun kudretine nisbeten birdir. Çünkü kudreti sonsuzdur. Sonsuzdan bir şey eksilmediği için, bir baharı bir çiçek kolaylığında yarattığı gibi, cenneti de bir bahar kolaylığında yaratır.

İşte bütün bunları fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor ve “Cenab- Allah aynı anda heryerde nasıl olabiliyor?” diye soruyor. Oysa mahlukatta bunların örnekleri var. Güneş bütün gözlere aynı anda ışık verdiği gibi bütün çiçekler de aynı anda fotosendez yapıyor. Mahlukatta bu böyle olursa, sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Cenab-ı Allah bütün işleri aynı anda yapabilir.

Halbuki asıl istib’ad, asıl müşkilât ve hakikî suubetler ve dehşetli külfetler, onu tanımamaktadır.3

Nasıl ki, bir kâğıtta bir kelime yazılmış yanında bir kalem var. Yazanı da görmüyoruz. Ya diyeceğiz bu harfi mürekkep yazdı. Materyalistlerin eşyanın vücuda gelmesini zerrelere vermesi gibi. Veya bu bu kelimeyi kâğıt yazdı diyeceğiz. Tabiatperestlerin eşyanın yaratılışının tabiata vermeleri gibi. Ya da bu harfi kalem yazdı. Esbapperestlerin sebebe vermesi gibi. Bunu da akıl kabul etmez. Çünki bu kelimeyi yazmak için ilim gerekli. Bu ilim ne zerrede, ne kâğıtta nede kalemde bulunmaz.

Eğer katibi tanırsak, mürekkep katibin mürekkebi, kâğıt katibin kâğıdı, ilim katibin ilmi. Bu katip bu ilmini bu kalemi kullanarak bu kâğıda yazdı dersek, gayet kolay olur.

Aynen öyle de, bu kâinat kitabının katibi inkâr edildiğinde, bütün eşyanın yaratılışını ya zerrelere, ya tabiata, ya da  sebeplere verilmiş  olur ki, asıl istib’ad yani, akıldan uzaklık o zaman olur.

Dipnotlar

1- Sözler, 22.söz. 9. Bürhan

2- Mesnevi-i Nuriye, Zerre

3- Sözler, 22.söz 9. Bürhan

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rapor krizi büyüyor

    İnsani geçim ücreti 6900 TL oldu

    Müslüman Şair Don Mattera vefat etti

    Çiftçinin enflasyonu da uçtu

    İnşaatta kriz derinleşti

    100 TL verginin 11 TL’si KKM’ye

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Yoğun bakımlara yatışlar başladı

    Öğretmenin ücretlisi olmaz

    YKS sonuçları başarısızlığı gösteriyor

    100 bin öğrenci ‘sıfır çekti’

    Google’a 370 milyon dolarlık ceza

    Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt dualarla ebediyete uğurlandı

    Mersin'de "simge'' ağaca matkapla zarar veren 3 kişi adliyeye sevk edildi

    Avrupa'da yeni virüs dalgası uyarısı

    İngiltere'de hava sıcaklığı 42 santigrat dereceye ulaşabilir

    ABD'de New York ve New Jersey'de su baskınları meydana geldi

    Avrupa'da kuraklık alarmı

    İpotekli konut satışlarındaki ve yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış sürüyor

    'Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Rapor krizi büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yenikapı’dan Saraçhane’ye, 5 milyondan 5 bine...
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarın iflâsının salasıdır bu!
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler-4: Ahmed bin Hanbel
    Risale-i Nur'dan

    Çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Cibali Baba ve Bel’am’ın duası
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin yol haritası: Nasr Sûresi
    Raşit YÜCEL

    Bursa’da geçen zaman
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Bediüzzaman’ın demokrasi vurgusu yapanlara çağrısı: Hürriyeti ve adaleti tesis edin, istibdadı kaldırın!
    Faruk ÇAKIR

    Biden’ın havada kalan eli...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.