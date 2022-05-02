Avustralya’da Bayram Sevinci!

Avustralya Nur Vakfının cami ve mescitlerinde farklı milletlerden oluşan cemaat, sabahın erken saatlerinde mescitlere akın etti.

Üç yıldır pandemiden dolayı kılamadığınız veya sınırlı katılımla kıldığımız bayram namazını bugün rahat bir şekilde eda edebildik. Bayram namazından sonra cemaatin halka oluşturup birbirlerinin bayramlarını kutlaması güzel manzara oluşturdu. Yeni Asya - Avustralya Haber Merkezi

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