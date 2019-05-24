Avustralya Nur Vakfı Arakanlı mültecileri unutmadı

Avustralya Nur Vakfı, mazlûm ve mağdur Arakanlı mültecileri unutmadı.

Myanmar’da uğradıkları barbarca saldırılardan kaçıp sığındıkları komşu ülke Bengladeş’te zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan Rohinga Müslümanları, adeta kendi hallerine terk edilmiş vaziyetteler. Avustralya Nur Vakfı olayların başladığı tarihten itibaren bölgeye insanî yardım hizmetleri götürüyor. Vakıf en son olarak Ramazan ayı münasebetiyle mültecilere gıda ve zarurî ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kuponu dağıtımını gerçekleştirdi. Vakıftan yapılan açıklamada “Arakan, Afrika veya Pakistan’da su kuyusu, gıda yardımı, giyecek ve sağlık amaçlı yardımda bulunmak isteyen hayırseverler bizim ile iletişime geçebilirler” denildi. Avustralya – Yeni Asya

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