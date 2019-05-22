"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Gelecek senenin listesi de şimdiden hazır: Bu yarış iftar vermek için

22 Mayıs 2019, Çarşamba 11:35
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 21 yıldır ramazan aylarında oruçların meydanda topluca açıldığı Küçükelmalı köyünde özellikle dışarıda yaşayan gençlerin ilgisi nedeniyle gelecek senenin listesi de şimdiden hazırlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde her gün meydanda oruç açılması geleneğine ilgi yoğun olunca muhtarlık tarafından gelecek sene iftar vereceklerin listesi de hazırlandı.

Karakeçili Yörüklerinin yaşadığı, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklığındaki köyde 21 yıldır ramazan aylarında her akşam meydanda kurulan sofralarda oruç açılıyor, yemek yenilip dua ediliyor.

Genç kızların rengarenk yöresel kıyafetlerle hizmet ettiği iftar sofrasına gelemeyen yaşlıların evlerine yemek götürülüyor.

Halkın iftar vermek için birbirleriyle yarışması nedeniyle önceki yıllarda bunun belirli bir sıralamaya göre yapılması kararlaştırıldı. İftar verecekler doğum tarihi ve askere gidenlerin tertip sırasına göre belirlenmeye başlandı. Bazen de 4-5 aile tek iftar için listeye dahil oldu.

Çok sayıda kişiden talep geldiği için gelecek ramazan iftar vermek isteyenler şimdiden sıra aldı.

Muhtardan gençlere teşekkür

Köy Muhtarı Yaşar Rehber, köylerinin Orta Asya'dan göç eden Kayı Boyu'na bağlı Karakeçili Yörükleri tarafından kurulduğunu söyledi. Geleneklerine bağlı olduklarını belirten Rehber, 1998'den bu yana iftarların köy meydanında yapıldığını aktardı.

Özellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi çevre illerden gelen gençlerin, köylerinde bu geleneği sürdürmek istediklerini dile getiren Rehber, şöyle devam etti:

"İftarlarımıza çevre köylerden ve değişik yerlerden misafirlerimiz de katıldığı için çok mutlu oluyoruz. İftar vermek için köylülerimiz birbirleriyle yarışıyor. Sırası kendisine gelmeyen köylülerimiz gönül koyuyor. Herkesin iftar sevabından yararlanabilmesi amacıyla 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz ya da doğum tarihlerine göre gruplar halinde iftar yemeğini karşılıyorlar. Bu şekilde herkes nasiplenmiş oluyor ve daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl sırası gelmeyenler 2020'nin ramazan ayı için şimdiden sıra aldılar ve gelecek yıl 30 gün iftar programları şimdiden dolmuş durumda. 2021 yılı için sıra açılmasını talep ettiler. Biz de heyet olarak bu konuyu şimdiden bir karara bağlamak için biraz beklemelerini tavsiye ettik."

Rehber, gençlerin bu taleplerinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Köy dışında yaşayanların iftarlar vesilesiyle buraya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştirdiğini, büyüklerini ziyaret ettiğini anlatan Rehber, "Bu güzelliği yaşamaları için tüm dostlarımızı köyümüze davet ediyoruz." dedi.

"Tarladan eve gelince iftar telaşımız olmuyor"

İftara katılan köylülerden Makbule Rehber, gündüz tarlada çalıştıklarını, eve geldiklerinde iftar telaşlarının olmadığını söyleyerek, "Elimizi, yüzümüzü yıkayıp köy meydanında oruçlarımızı açıyoruz. Çok memnunuz, inşallah ömür boyu bu güzel geleneğimiz sürer." diye konuştu.

AA

Etiketler: bilecik, iftar, gelenek
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji yeniden uyardı

    YÖK'ten doktora öğrencilerine ilişkin "çift burs" açıklaması

    Veri mağdurlarını ilgilendiren haber

    Kremlin: S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır

    Gelecek senenin listesi de şimdiden hazır: Bu yarış iftar vermek için

    19 yıldır aynı yerde: Mahallenin ve caminin simgesi oldular...

    8 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda vize dolandırıcısı gözaltına alındı

    ABD menşeli 22 kalem ürünün vergilerinde yarı yarıya indirim

    Yeni askerlik sisteminin tüm detayları belli oldu

    Kayıtdışı artar güven zedelenir

    Süleymaniye’nin benzeri: Sidi Mahrez Camii

    Süt vesilesiyle gönderilen şifa

    Çöl tozları soluk aldırmayacak

    Belirsiz ve eksik

    Yerin 300 metre altında iftar

    İnşaatta sıkıntı büyüyor

    6 Mayıs 28 Şubat’ın kopyası

    Seçim vaatlerini kamu bankaları karşıladı

    'Program talimatla erken bitirildi'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayatmayla birlik olur mu?
    Genel

    Cezaevlerindeki gazete engeline AYM’den hak ihlâli kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayıtdışı artar güven zedelenir
    Süleyman KÖSMENE

    Resûlullah’ın (asm) Cebrail’den (as) makamca yüksekliği
    Mustafa ORAL

    Sırlı sandık: Muslihiddin Sönmez
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    İran’ı tahrik fitnesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Gıybet, ibadetlerimizi yer bitirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.