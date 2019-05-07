İhtiyaç sahiplerinin iftar ayağına gidiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, belediye mutfağında hazırlanan iftar yemekleri, Ramazan boyunca sefer taslarına konularak ihtiyaç sahibi bin 500 ailenin evine götürülecek.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, düzenlediği basın toplantısında, belediye mutfağında yaklaşık bin 500 kişi için hazırlanın iftar yemeklerinin ramazan ayı boyunca dağıtılacağını söyledi. Belediye bünyesinde oluşturulan 6 ekipteki 44 personelin iftara yakın saatlerde sefer taslarına konulan 3 çeşit yemeği zabıta araçlarıyla ailelere ulaştıracağını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti: “İhtiyaç sahibi insanları zabıtamız tarafından tespitlerini yaptırıp evlerine sefer taslarıyla sıcak yemek gönderiyoruz. Bundan çok iyi neticeler ve dualar aldık.” Belediyenin aşçıları tarafından dev kazanlarda hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Posbıyık, şöyle devam etti:” Burada hayra girmek isteyen vatandaşlarımız varsa belediyemize müracaat edebilirler. Zaman zaman pazar yerinde manavlar bize meyve, pastaneler baklava gönderiyor. Bizler de bunları ilave olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.” AA

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