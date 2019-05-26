Kazan’da Cumhuriyet İftarı’na 15 bin kişi katıldı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başşehri Kazan’da “7. Cumhuriyet İftarı” düzenlendi.

Daha önceki yıllarda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılan Cumhuriyet İftarı’nda bu yıl 15 bin kişi bir araya geldi. Kazan-Arena stadyumundaki iftara, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı. Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin’in kıldırdığı akşam namazının ardından vatandaşlar Tatar mutfağına ait yemeklerle iftar yaptı. İftar, Tataristan Müftülüğü, Kazan-Arena Stadyumu Kurumu ve Rusya Müslüman İşadamları Derneği iş birliğiyle düzenlendi. Geçen sene Kazan Tenis Akademisi’nde düzenlenen “Cumhuriyet İftarı”na yaklaşık 10 bin kişi katılmıştı. AA

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