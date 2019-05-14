Kuzey Makedonya'da 80 yıldır aralıksız hatim geleneği sürüyor

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde 80 yıldır aralıksız hatim geleneği sürdürülüyor.

Balkan Savaşları'nın ardından Rumeli'de birçok göç olayının yaşandığı, fakirlik ve zulmün hakim olduğu dönemlerde Allah'a sığınma mahiyetinde başlayan günlük hatim geleneği bölgedeki Müslümanlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Kuzey Makedonya İslam Birliğine bağlı Kalkandelen Müftülüğü tarafından kentteki Osmanlı döneminden kalma Saat Camisi'nde program düzenlendi. Bölgedeki imam ve hafızların katılımıyla ikindi namazını müteakip başlayan programda, Türkçe ve Arnavutça ilahilerin yanı sıra mevlit okundu, dualar edildi. Kalkandelen Müftüsü Kani Nesimi, burada yaptığı konuşmada, aralıksız 80 yıl boyunca günlük hatim nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek, "80 yıl sırayla her gün bu memleketimizde Kur’an'ın hatmedilmesi büyük bir iştir, büyük bir mücadeledir, büyük bir faaliyettir, büyük bir emektir. Hoca ve hacılarımızın sayesinde bu hatmi şerif gerçekleştirilmekte." diye konuştu. Ramazan ayı münasebetiyle Saat Camisi'nde hatimli teravih namazlarının da kılındığını anlatan Nesimi, daha önce 3 yıl boyunca hatimli teravih namazının Harabati Camisi'nde kılındığını anımsattı. Program sonunda, hatim indirilmesine destek verenlere takdirname belgesi verildi. AA

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