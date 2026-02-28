ŞİİR

Her yılımızda mühim bir inkılâb, Rahmet ve bereket ayı Ramazan. Öksüz, yetim, sessiz kalır andelib, Olmaz ise rahmet ayı Ramazan. Gelişiyle hayatı değiştirir, Orucuyla imanı pekiştirir, Cennete mü'minleri yetiştirir, Hasat ve mağfiret ayı Ramazan. Gönül ve ruhumuzu şenlendirir, Göz ve kalplerimizi nemlendirir, Akıl ve fikrimizi yönlendirir, Zikir, fikir, şükür ayı Ramazan. Hiç kimseye bir zarar ettirmez, Tamah, hırs, haset ve kin güttürmez, Nefsimizin borusunu öttürmez, Manevî ticaret ayı Ramazan. Ali Düzlü

