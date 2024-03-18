Ramazan Takvimi - Sözlerden İlhamlar - Ramazan Mısraları

Rahmet Ayı Ramazan - 08 Ramazan 1445

RAMAZAN TAKVİMİ - Mehmet Kovancı Sekiz günden beridir oruçla birlikteyiz. Ramazan müddetince nefsi terbiyedeyiz. Abdullah olduğunu nefse bildirmedeyiz. Her zaman ve her halde hakka itaatteyiz.

*** Sözlerden İlhamlar - Mikail Yaprak SEKİZİNCİ SÖZ Fenalığı kendinden, iyiliği Hakk’tan bil! Her şey senin gördüğün bildiğin gibi değil.. Dünya sana Cennet’in bekleme salonudur; Güzel gör güzel düşün, fenayı zihninden sil!. *** Ramazan Mısraları - Abdullah Şahin Yâ Rabbenâ, yalnız senin için oruç tutup sekizine ulaştık Kur’an’ın nuruyla nurlanıp, ahlak-ı Resulullah boyasıyla boyandık.

Okunma Sayısı: 90

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.