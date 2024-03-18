Ramazan Takvimi - Sözlerden İlhamlar - Ramazan Mısraları

RAMAZAN TAKVİMİ - Mehmet Kovancı
Sekiz günden beridir oruçla birlikteyiz.
Ramazan müddetince nefsi terbiyedeyiz.
Abdullah olduğunu nefse bildirmedeyiz.
Her zaman ve her halde hakka itaatteyiz.
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Sözlerden İlhamlar - Mikail Yaprak
SEKİZİNCİ SÖZ
Fenalığı kendinden, iyiliği Hakk’tan bil!
Her şey senin gördüğün bildiğin gibi değil..
Dünya sana Cennet’in bekleme salonudur;
Güzel gör güzel düşün, fenayı zihninden sil!.
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Ramazan Mısraları - Abdullah Şahin
Yâ Rabbenâ, yalnız senin için oruç tutup sekizine ulaştık
Kur’an’ın nuruyla nurlanıp, ahlak-ı Resulullah boyasıyla boyandık.