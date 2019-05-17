"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ronaldo, Filistinlileri Ramazan’da unutmadı

17 Mayıs 2019, Cuma
PORTEKİZLİ YILDIZ FUTBOLCU CRİSTİANO RONALDO’NUN İSRAİL’İN İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLERİN İFTAR YEMEKLERİ İÇİN 1,5 MİLYON EURO BAĞIŞTA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

İTALYA şampiyonu Juventus’a bu sezon transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu Ramazan ayında da İsrail’in işgali altındaki Filistinlilere yardım yapmayı unutmadı.

Ronaldo’nun, Ramazan ayı nedeniyle Filistin’e iftar yemekleri için bağış yaptığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Ronaldo‘nun, Filistin‘e iftar için 1,5 milyon Euro bağışta bulunduğu öğrenildi. 2012 yılında “Altın Ayakkabı” ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Cristiano Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail’le oynadıkları özel maçta formasını maç sonunda rakip takım oyuncusuna vermemişti. Ronaldo ayrıca, kendisine soru soran İsrailli gazetecinin sorusunu cevaplamamış ve mikrofonunu alıp fırlatmıştı. Bu arada Batı Şeria’da Yahudi işgalciler tarafından kundaklanan evde 18 aylık kardeşi, anne ve babasınıkaybeden 5 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed ağır yaralanmıştı. Ronaldo, hayranı olduğunu öğrendiği küçük Ahmed ile İspanya’da bir araya gelmişti. Ronaldo yine bombalı saldırıda anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Filistinli Haydar Mustafa ile de buluşmuştu. Portekizli yıldız, Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklara yardım elini uzatarak 2 milyon dolar bağışta da bulunmuştu.

 

Etiketler: ronaldo
Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    Sanatlı bir cami: Tarihî Hacı Turan Kapan Camii

    Kur’ân yakmak terbiyesizlik

    Eğitim sistemi yine sil baştan

    Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor

    Beka sorunu bitti mi?

    Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

    Hak yerini buldu

    Şirketler bir bir kapanıyor

    Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6,43’e çıktı

    Bu şartlarda çiftçilik yapılmaz

    Arama çalışmalarında akıntıya kapılan 2 askerden acı haber geldi

    İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

    Çin ABD'nin İran yaptırımlarına tepki gösterdi

    Türkiye'den İdlib uyarısı: Bir felaket riskiyle karşı karşıyayız

    AB: Türkiye'deki sığınmacılar için yapılan yardımlar sonuç verdi

    İngiltere vatandaşlarını İran'a seyahat konusunda uyardı

    Filistin Dışişleri Bakanı:Bu anlaşma Filistin'in geleceği olamaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku ve hipnoz
    Cevher İLHAN

    “Kumpas”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hak yerini buldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat Parti’nin seçim kararı
    Genel

    Beka sorunu bitti mi?
    Genel

    Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor
    Genel

    Eğitim sistemi yine sil baştan
    Genel

    Ramazan’da ağız ve diş sağlığına dikkat edilmeli
    Genel

    Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.