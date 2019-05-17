Ronaldo, Filistinlileri Ramazan’da unutmadı

PORTEKİZLİ YILDIZ FUTBOLCU CRİSTİANO RONALDO’NUN İSRAİL’İN İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLERİN İFTAR YEMEKLERİ İÇİN 1,5 MİLYON EURO BAĞIŞTA BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

İTALYA şampiyonu Juventus’a bu sezon transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu Ramazan ayında da İsrail’in işgali altındaki Filistinlilere yardım yapmayı unutmadı.

Ronaldo’nun, Ramazan ayı nedeniyle Filistin’e iftar yemekleri için bağış yaptığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Ronaldo‘nun, Filistin‘e iftar için 1,5 milyon Euro bağışta bulunduğu öğrenildi. 2012 yılında “Altın Ayakkabı” ödülünün açık arttırmada satılmasına izin veren Cristiano Ronaldo, buradan elde edilen 1.5 milyon euroluk gelirin Filistinli çocuklara verilmesini sağlamıştı. Yıldız isim bununla birlikte 2013 yılında İsrail’le oynadıkları özel maçta formasını maç sonunda rakip takım oyuncusuna vermemişti. Ronaldo ayrıca, kendisine soru soran İsrailli gazetecinin sorusunu cevaplamamış ve mikrofonunu alıp fırlatmıştı. Bu arada Batı Şeria’da Yahudi işgalciler tarafından kundaklanan evde 18 aylık kardeşi, anne ve babasınıkaybeden 5 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed ağır yaralanmıştı. Ronaldo, hayranı olduğunu öğrendiği küçük Ahmed ile İspanya’da bir araya gelmişti. Ronaldo yine bombalı saldırıda anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Filistinli Haydar Mustafa ile de buluşmuştu. Portekizli yıldız, Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklara yardım elini uzatarak 2 milyon dolar bağışta da bulunmuştu.