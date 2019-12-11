Kumarın adı

Toplum hayatını mahveden unsurlardan biridir kumar.

Nice aileler bu yüzden perişan olmuş, nice hayatlar bu yüzden sönmüştür.

Kanunen yasak olmasına rağmen hâlâ bu illet çeşitli vesilelerle devam eden bir yaramızdır.

Bir de devletin aracı olduğu bir kumar var ki, içler acısı. Adı bile içimizi yakıyor: Millî Piyango...

Bizim millî hasletlerimiz arasında kumar diye bir adetimiz yoktur. Üstelik hem millî, hem de dinî değerlerimizle ters düşen bir davranıştır. Ama yıllardır “Millî Piyango” adı altında devlet resmen halkının kumar oynamasına sebep oluyor. Bir de bunun reklâmı yapılıyor.

Yirmi yıla yakın iktidarı elinde tutan irade ve idare maalesef bunu devam ettiriyor.

Geçmişte mangalda kül bırakmayan mücahitler şimdi mevcut uygulamalara ses çıkarmıyor.

Maddeye dayanan siyasetin nasıl canavarlaştığına bakınca Üstadın tesbitlerini hayranlıkla okuyoruz..

Evet, asır başkalaştı. Çoğunluk dünyaya sımsıkı sarıldı. Mütedeyyin bazı insanların bile bu kumara ilgi göstermesi hayretimizi arttırıyor.

Daha şimdiden biletlerin tükenme aşamasına gelmesi, halkımızın yüzde doksan küsûrünün ehl-i iman olmasına rağmen buna ilgi göstermesi, safderûnluğun hangi dereceye geldiğini gösteriyor.

Malûm, Nasrettin Hoca’nın evine hırsız girmiş. Komşular evine gelip her biri bir şey söylemiş. Hoca susmuş ve dinlemiş.

Sonra şu tesbitte bulunmuş:

“Ya komşular iyi de hırsızın hiç mi suçu yok?

Bu iş hocanın başına gelen şeye benziyor. Kumar yüzünden yuvalar yıkılıyor, ocaklar sönüyor, bu işlerde devletin hiç mi suçu yok? Ama, insanlarımızın da, çoluk çocuğunun rızkını bu kumara vermesi de büyük bir hatadır. Bir de “Bana çıkarsa hayır kurumlarına vereceğim, muhtaçlara yardım edeceğim” diyen merhametli(!) Müslümanlar var ki, güler misin, ağlar mısın? Malûm, ”Haramın binası olmaz”

Halk şuurlu olsa ve bu kumara ilgi göstermese, bu kadar tahribatı olmaz. Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeye bir seveni gelip, radyonun neşriyatından şikâyet ediyor.

O da; “Bak kardeşim, pis kokunun kapağını açarsan, elbette sen ve çevren rahatsız olur, işte radyonun o fena neşriyatını, radyoyu açmasan bir zarar vermez” demiş.

Eğer halkımız bu şuurlu duruşu gösterip, bu biletleri almasa elbette bu kurum yaşamaz, ama devletin de bu kumarın oynanmasına sebep olması elbette büyük hatadır.

Bazı kimselerin buna fetva vermesi haramlığını zaten ortadan kaldırmaz.

Bu haller, imanın derecesini ortaya çıkarır. Kuvvetli bir imana sahip olanlara bu kumarı oynatamazsınız.

İmanı taklitte olanlar ise bu fiilleri rahatlık ile yapabilirler.