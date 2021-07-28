"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kurbanlık neyimiz var?

28 Temmuz 2021, Çarşamba
Cenab-ı Hak önce İbrahim ve İsmail aleyhisselâmı imtihana tabi tutmuştu.

Onlar imtihanı kazanmış, Allah’ın lütfuna mazhar olmuşlardı. Sonra bu hasletler ehl-i imanın dünyalarında makes bulmaya başladı. İki cihan güneşi Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (asm) sahabeleri “anam, babam sana feda olsun ya Resulullah” diyerek meziyetlerini âleme göstermişlerdi.

Yapılan bütün savaşları da bu hasletler ile yapıyordu. Çünkü; hayatını millet ve din için feda eden ecdadımız, kurbanlık hislerini bunu yapıyor, gazi ve şehit oluyorlardı.

Eskiden dinin teali ve devamı buna bağlı idi. Sonra, devir değişti ve asır başkalaştı. O zamanda kılıç ve silâh ve kuvvet ile mukabele edilirken, şimdi ilim ve fen ile inkârı uluhiyete karşı mücadele etmek gerekiyor.

Eskiden bir can vermekle mükâfatını alan ehl-i iman, asrın felâket ve helâketleri ile mücahedenin daha kıymettar olduğunu Bediüzzaman Hazretleri dile getiriyordu.

Bu millet için “bir Said değil, bin Said feda olsun, Kur’ânımız cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem, orası da bana zindan olur” demekle en yüksek bir hasleti dile getiriyordu.

Nur Talebeleri, candan ve canandan geçerek bu hasletlerini hayatları ile ispat etmişlerdir. İki bini aşan mahkemeler ve hapishaneler de bunu ispat etmişlerdir. İşte, Yeni Asya bu fedakârlığın en yüksek meziyetlerini elli yılı aşkın nüshaları ile ispat etmektedir.

Kurbanlarımız, sırat köprüsünde bize bir binek olarak karşımıza çıkacaktır. “Bir insanın kıymeti, himmeti nisbetindedir” derken hep bu hallerimiz hatıra gelir. Himmetini ve benliğini feda ettiğimiz nisbette kurbanı anlayabiliriz. 

İşte, bayram bunları bize hatırlatıyor. Ehli dünyanın bu hallerimizi anlaması elbette mümkün değildir. Sahi, sizlerin ve bizlerin, kurbanlık ne hallerimiz var? Yoksa, bütün himmet ve hasletlerimizi dünyaya mı feda ediyoruz? Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun ve ebedî kurtuluşunuza vesile olsun inşallah.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    OHAL yetkileri anayasaya aykırı - Taha Akyol: İktidar yanlış yapıyor

    Salgından en çok öğrenciler etkilendi

    Tirajlar düşüyor

    MSB: Pençe Harekatı bölgesinde iki asker Şehit oldu, bir terörist etkisiz hale getirildi

    Son 24 saatte 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

    Vergi adaletsizliği bitmeli

    'Gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor'

    22 milyon neden aşı olmuyor?

    Darbeyi reddediyoruz

    Artvin - Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

    Suudi Arabistan, Umre ziyaretleri için koronavirüs aşısı olma şartı getirdi

    'Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu'

    22 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    '2100 yılına kadar Avrupa'daki ''aşırı yağışlar'' 14 kat artacak'

    Tunus'taki darbeye bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden

    Tunus’ta saray darbesi

    Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir hukuksuzluk daha AİHM’den döndü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    OHAL yetkileri anayasaya aykırı - Taha Akyol: İktidar yanlış yapıyor
    Süleyman KÖSMENE

    İblisin tahtı nerededir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Tahakkümün belâsından kurtulup nasıl ilerleriz?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Tirajlar düşüyor
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, nizâya değecek bir meta değil
    Faruk ÇAKIR

    Olimpiyattan güzel haber
    Feyzullah ERGÜN

    Ali Et- Taberî (1) (Arayarak Hak’kı bulan hekim)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.