Kurbanlık neyimiz var?

Cenab-ı Hak önce İbrahim ve İsmail aleyhisselâmı imtihana tabi tutmuştu.

Onlar imtihanı kazanmış, Allah’ın lütfuna mazhar olmuşlardı. Sonra bu hasletler ehl-i imanın dünyalarında makes bulmaya başladı. İki cihan güneşi Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (asm) sahabeleri “anam, babam sana feda olsun ya Resulullah” diyerek meziyetlerini âleme göstermişlerdi.

Yapılan bütün savaşları da bu hasletler ile yapıyordu. Çünkü; hayatını millet ve din için feda eden ecdadımız, kurbanlık hislerini bunu yapıyor, gazi ve şehit oluyorlardı.

Eskiden dinin teali ve devamı buna bağlı idi. Sonra, devir değişti ve asır başkalaştı. O zamanda kılıç ve silâh ve kuvvet ile mukabele edilirken, şimdi ilim ve fen ile inkârı uluhiyete karşı mücadele etmek gerekiyor.

Eskiden bir can vermekle mükâfatını alan ehl-i iman, asrın felâket ve helâketleri ile mücahedenin daha kıymettar olduğunu Bediüzzaman Hazretleri dile getiriyordu.

Bu millet için “bir Said değil, bin Said feda olsun, Kur’ânımız cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem, orası da bana zindan olur” demekle en yüksek bir hasleti dile getiriyordu.

Nur Talebeleri, candan ve canandan geçerek bu hasletlerini hayatları ile ispat etmişlerdir. İki bini aşan mahkemeler ve hapishaneler de bunu ispat etmişlerdir. İşte, Yeni Asya bu fedakârlığın en yüksek meziyetlerini elli yılı aşkın nüshaları ile ispat etmektedir.

Kurbanlarımız, sırat köprüsünde bize bir binek olarak karşımıza çıkacaktır. “Bir insanın kıymeti, himmeti nisbetindedir” derken hep bu hallerimiz hatıra gelir. Himmetini ve benliğini feda ettiğimiz nisbette kurbanı anlayabiliriz.

İşte, bayram bunları bize hatırlatıyor. Ehli dünyanın bu hallerimizi anlaması elbette mümkün değildir. Sahi, sizlerin ve bizlerin, kurbanlık ne hallerimiz var? Yoksa, bütün himmet ve hasletlerimizi dünyaya mı feda ediyoruz? Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun ve ebedî kurtuluşunuza vesile olsun inşallah.