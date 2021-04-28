Okumak ve Okumak

Önce okumayı öğrendik.

Sonra, her şeyi okumaya başladık. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” emrini öğrenince her şeyi anlamaya başladık. İlk vahiy “Oku” ile başlamıştı. “Rabbinin adı ile oku” demişti Rabbimiz.

Okumayı bize Üstadımız sevdirdi. Bu anlam da Risale-i Nurlar büyük bir kaynak. Merhum Zübeyir Abi; “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın” diyerek önemli bir tesbitte bulunmuştu.

Çeşitli okuma programları yaptık ondan sonra. Kâh bahçelerde, gerekse ders salonlarında. Kâinat gözümüzde başka görünmeye başlamıştı. Demek bu nimetin kadrini iyi anlayamadık ki bu pandemi bize musallat oldu.

Sonra, internet ortamında okumaya ve dinlemeye başladık. İşte bunu iyi anlayan, İstanbul Çekmeköy Yeni Asya okuyucuları, “Hediye Külliyat Kampanyası” düzenleyerek, Ramazan ayı boyunca, Risale-i Nur Külliyatı’ndan “Mektubat” kitabını okuyan ilk yüz kişiye “Orta boy lügatçeli külliyat” hediye edeceğini duyurdu. Hediye şartları: Mektubatı okuyanlar arayacak, sorulacak sorulara cevap verince, hediyelerini kazanacak. İrtibat: Feyzi Arslan (0539) 312 91 02” diyerek gazetemize ilân verdiler.

Çok güzel bir hizmete vesile olacaklar. Kendilerini bu anlamda tebrik ediyorum, en güzel hediyeyi takdim edecekler. Böyle teşebbüsler yıllarca yapılmaktadır. Zaten Yeni Asya okuyucularının en güzel hasletlerinden biridir bu davranışlar. Bürokrat ziyaretlerinde, düğün merasimlerinde, ev ve işyeri ziyaretlerinde, ölüm, hasta ve doğum ziyaretlerinde en güzel hediye yayınlarımızı hediye etmek her hediyenin üzerindedir.

Bizler Çorum’da, karnesinde, takdirname alan bir çok öğrenciye hediye kitapları takdim etmiştik. O çocuklar şimdi elli yaşın üzerinde bu hediyelerimizi kitaplıklarında hâlâ saklamaktadırlar. Bu vesileyle binlerce insanlar Nurlar’dan ve Üstadımızdan haberdar olmuşlardır.

Nur Talebelerinin bu halleri yıllarca devam ediyor ve etmektedir. Üstadımız bize Nurlar vesilesiyle devamlı okumayı sevdirdi, tavsiye etti. Bizim tahsilimiz kabir hayatına kadar devam edecek bir hayat halimizdir.

Okumak ve yine okumaktır. O zaman, her şeyin mahiyeti o zaman daha iyi anlaşılacaktır.