Yeni Asya, Samsun Kitap Fuarı’nda

Yeni Asya bu maksatla yüzlerce neşriyatı ile bu hakikatleri bütün âleme duyurmaya çalışıyor.Dergilerimiz, gazetemiz, derslerimiz, konferans ve seminerlerimiz ve de anma toplantılarımız ile bu hakikatleri insanlık âlemine duyuyoruz.

Kitap fuarlarının neşriyatımız için ne kadar önemli olduğunu bir daha görmekle iftihar ettik.

Samsun kitap fuarının son günlerin de Çorum’lu ve Amasya’lı kardeşimiz ile bu güzel tabloyu görmeye gittik.

Kalabalık büyük bir heyecan içinde kitaplara göz gezdiriyor ve arzu ettiklerini alıyorlardı.

Her yaştan insanlar vardı.

Bütün stantlara göz gezdirdim. Özellikle dini eserler satan standlara dikkat ettim. Yeni Asya standının dışında ne Üstadımızın resmini ne de açıktan kitaplarını gördüm.

Yeni Asya aslında bir şeyi söylüyordu: “İnsanları sahili selâmete çıkaracak hakikatler işte burada!”

Korku ve yasak psikolojisini kökünden siliyordu.

Kalem ile çoğaltılan ve altı yüz bin nüsha Anadolu’ya dağıtılan bu hakikatler şimdi güzel şekilde basılan bu kitapların okunmasını temin ediyordu.

Bu eserler on bine yakın, polis, bekçi, savcı, hâkim ve bilirkişi tarafından okundu veya tetkik edildi.

Onlar bilmeyerek bu hakikatlerin intişarına hizmet ettiler. Hapishaneleri medrese-i Nuriyeye çevirdi.

“Hertarafta, Nurlar’ın intişarı, ilânat ve başkalarının nazar-ı dikkatlerini çelp etmekle olur”

Bunlar bir vasıtadır.

Nur Talebeleri bunu yüz yıldan beri yapmaktadır.

Yeni Asya bu maksatla yüzlerce neşriyatı ile bu hakikatleri bütün âleme duyurmaya çalışıyor.

Dergilerimiz, gazetemiz, derslerimiz, konferans ve seminerlerimiz ve de anma toplantılarımız ile bu hakikatleri insanlık âlemine duyuyoruz.

Kitap fuarlarında da işte bunu yapıyoruz.

Emeği geçen gayretli gençlerimizi ve Samsunlu dostlarımızı tebrik ediyoruz.

Yazarımız İslâm Yaşar’ın imza vesilesiyle burada bulunması da bizi oldukça sevindirdi.

Hasretlik giderip, hasbihal ettik.

Orada Üstadımızın resmini görmek ve kitaplarını inceleyen insanların sevinç ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Fuarlarda olmamak Nurlar açısın dan bir noksanlıktır.

Çünkü bu Anadolu insanlarının Nurlar’a ekmek, ilâç hava su ve gıda gibi ihtiyacı vardır.

Son yıllarda cemaatlerin ve ehli imanın şüphe ve endişelerini Yeni Asya silmektedir.

Geçmişte nasıl ki ehli imana ümit ve şevk veren Nur Talebeleri ve Üstadımız olmuştur şimdi bu vazifeyi Yeni Asya en gür neşriyatı ile yapmaktadır.

“Onun şakirtleri başkalarına kıyas edilmez, susmaz ve dağıttırılamazlar” sözlerinin bir tescilidir fuarlar.

Tebrikler ediyor ve emeği geçenleri alkışlıyoruz.