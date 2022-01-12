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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yeni gün

12 Ocak 2022, Çarşamba
Bugün yeni bir gündeyiz. Aslında, diğer günlerden bir farkı yok. Güneş yine doğdu insanın âcizliği ve fakirliği devam ediyor. Ekonomik şartlar ise ağırlaşarak, insanı daha büyük sıkıntılara sürüklüyor.

Üstadımız, her yılı bir ‘vagon’ olarak tabir ve tasvir ediyor. Geçmiş zamanları geriye getiremiyoruz. Gelecek ise, elimizde bulunmuyor.

Eskiler, “Eşiğin ardı bir gurbettir” demişler. Eşik, evimizin son çıkışı anlamına geliyor. Eve bir daha döneceğimiz, bizce meçhuldür.

O manada, “Allaha ısmarladık” demek de, “Sizi Allah’a emanet ediyorum” demek de hicranlı bir ayrılığı ifade etmektedir. Hadis-i şerifte ise, “Kıldığınız namazları, son namazınız gibi kılınız.” denilmiştir.

Bir ‘son’ ile her an karşı karşıyayız. Barla’da bir talebesi, Üstadımıza, “Üstadım, zamanımız oldukça fenalaştı, artık Mehdi-i A’zam Hazretleri’nin gelmesi lâzım” demiş. Üstadımız, “Evet kardeşim, Mehdi geldiği zaman bizi hizmet başında görsün” anlamına gelen beyanıyla şu günlerin oldukça önemli olduğunu ifade etmiştir.

“Yazık o zamanın gayretsiz insanlarına denildiği zaman, tükürükleri yüzümüze gelmemesi ve silinmesi için yazılmıştır” bahsinde Üstadımızın bahsettiği günleri hatırlamamız gerekiyor.

İşte, neşriyatımızda Yeni Asya bunu yapıyor. İlk söylenilen söz ile, sonra söylenilen sözün arasında elbette fark vardır. Sonradan, “Vay be…” dememek için başlangıçtaki söze dikkat etmek gerekiyor.

İşte o söz, Risale-i Nur’dan alınan isabetli sözleri doğru anlamak gerekiyor.

Avax uçakları, savaşta tehlikeyi ve yanlışı önceden tesbit eden uçaklardır. Bunlar; işaret levhaları gibi, insanın yanlış yönlere gitmesini önler. Tövbe, Allah’ın katında geçerlidir. 

Bu günümüzün ve bu yılımızın gündemi ‘tövbe’ olsun.

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