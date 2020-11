Anlamlıdan, kibarcaya kadar…

Rabbimiz bize ne emrediyor; anlamlı konuş.

Her kelimemiz, her cümlemiz, her paragrafımız ve her yazımız bizleri Rabbimize isal edecek, götürecek şekilde anlamlı olmalıdır. Kimse ne boş konuşuyor, boş bomboş yazıyor demeden bizler anlamlı, dolu dolu konuşmalı ve yazmalıyız.

Yüce Allah yalansız konuşmamızı istiyor. Bizler de birer mü’min, muvahhid olarak doğru konuşmalıyız, doğru söylemeli ve doğru yazmalıyız. Hiç kimse bizlerin yalan söz, yazı ve davranışlarımızdan dolayı; dinden, imandan, Kur’ân’dan soğumasın ve uzaklaşmasın.

Cenab-ı Hâk emrediyor ki, dürüst olunuz… Kime diyor; biz Müslümanlara, Kur’ân okuyan, İslâmî emir ve yasaklara uymakla yükümlü, vazifeli olan Müslüman kullarına emrediyor; dürüst olunuz!.. Bir Müslüman asla ve asla dürüstlükten taviz vermemelidir. Çünkü öyle biliniyor. Öyle de olunmalıdır… Nerede bir Müslüman varsa dürüsttür!..

Rahman ve Rahim olan Yaratıcımız bizlere zarifce konuşmamızı söylüyor. Zariflik, zerafet, nezaket, edep ve âdap dairelerinde konuşmak, yazmak, söylemek, anlatmak birer mürşid adayı olan mü’minlerin şiarı, vazgeçilmez en bariz özellikleri, sıfatları olmalıdır.

Kuvvet ve kudret sahibi, hâkim-i mutlak olan Allah’ımız bizlere yalnız ve yalnız gerçekleri konuşmamızı ve gerçeği söylememizi bizden istiyor. Öyleyse biz de gerçekleri söylemekten, gerçekleri konuşmaktan ve yazmaktan asla geri kalmamalı ve İlâhî emre uymalıyız inşallah.

Biz mü’minler için bir emir de; bizlerin kibarca konuşmamız hakkındadır. Müslüman hiçbir zaman kaba olmamalı, kaba ve patavatsız konuşmamalı, böyle davranışlar sergilememeli ve de kibar ve kibarca olmayan yazılar yazmamalıdır…