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5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Duâ ve iltica zamanı

05 Nisan 2020, Pazar 00:02
İnsan fıtrî kabiliyetleriyle bazen kendisini mahkûm eder...

Ama en  önemlisi de çok önemli olan vazifelerini unutarak kendi eliyle kendisini mahkûm etmesidir. Duâ, Allah’a kulluktur... Allah’tan istemek O’na ilticadır... 

Duânın meyveleri ahirete bakar. Ahirete ait her iş, fiil de dünyada yapıldığına göre, dünyevî işlerimiz de, maksatlarımız  da duâlarımızın ve ibadetlerimizin vakitleridir. 

Duâlarımız ihlâslı olmalıdır. Gerçekten Allah’dan isteyerek, bütün kalbimizle ve ruhumuzla candan ve halis bir şekilde yapılabilmelidir. Tâ ki Rabbimizin kabul etmesine lâyık ve makbul olabilsin. 

Evvelâ şunu iyi bilip kabul edebilmeyiz; bir Allah var. Herşeyi görür, her duâyı işitir, her sıkıntımıza yetişir, her âhımızı vahımızı duyar, aczimize ve fakrımıza acır, merhamet eder, bizlerin her arzusuna yetişir, medet eder... O’nun kuvvet ve kudreti nihayetsizdir, sonsuzdur... Ve O, Gafur-u rahîm ve Ganiyy-i mutlaktır... Sığınılacak kapı ve melceimiz O’nun Rahmetidir. Duâ ederken O’ndan şekva etmeyeceğiz. O’na iltica ederek, belki kendi halimizi boynumuzu bükerek O’na arz ederek yine O’ndan isteyeceğiz... 

“Ya Rab! Kusurumuzu affet! Bizi, kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl!” diyerek mahcubiyetle ve yine O’nun kucağına koşarak O’ndan istemeliyiz...

 Belki bütün duâlarımız zahiren kabul edilmiyormuş gibi görünse de; mutlaka her duâ O’na ulaşıyor ve bizim hayrımıza, iyiliğimize nazaran ya dünyamız için ya da ahiretimiz için kabul ediliyor... Amenna ve saddakna...

 Ve eğer her musîbet ve belâ duâ vakti ise... Büyük ve içten duâ etmenin tam zamanı... Hem kendimize, hem ailemize, hem akrabalarımıza, hem bütün Risale-i Nurlar’ı okuyan kardeşlerimize, bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa duâ etmenin; halis ve içten duâ etmenin tam zamanıdır inşaallah...

YA RAB, ŞÂFİ İSMİNİN HÜRMETİNE!... HABİBİN (asm) HÜRMETİNE!.. KUR’ÂN-I AZİMÜŞŞANIN HÜRMETİNE... ÜSTADIMIZ BEDİÜZZAMAN’IN VE RİSALE-İ NURLAR’IN HÜRMETİNE... ÜZERİMİZDEKİ BU MUSÎBETİ KALDIR, REF-Ü DEFEYLE, BİZLERİ VE UMUM İNSANLIĞI SELÂMETE, AFİYETE VE SIHHATE KAVUŞTUR ALLAHIM... SENDEN BÜTÜN RUH-U CANIMIZLA, BÜTÜN HİSSİYATIMIZ VE KALBİMİZLE DUÂ EDİYOR VE İSTİYORUZ, KABUL BUYUR VE İKRAM ET; İNŞAALLAH VER ALLAHIM... 

AMİN, AMİN, AMİN.

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