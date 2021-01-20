İnşallah görelim!...

İmanın verdiği en güzel terbiye güzel ahlâktır.

Resulullah’ın (asm) ahlâkıyla ahlâklanmaktır. Ahlâkın en olgunu ise güzel ahlâkın hayatta yaşanabilmesi, gösterilebilmesidir. Kendimiz değil de başkalarının bizim ahlâkımızı takdir edebilmesi, beğenmesi ve benzemeye çalışması, ahlâkın tamamlayıcı unsuru olacaktır.

İmanın bize kazandırdığı diğer bir güzellik ise edeptir. Edebin en güzeli ise mü’mini mü’min yapan İslâmî edeptir. Edeb-i İslâmiye ile müteeddib olabilmektir. Edeplerin şahı, padişahı ve sultanı ise Sünnet-i Seniyye ile edeplenmektir. Mü’minlerden en uzak olacak ve yaklaşılmayacak tek şey ise edepsizliktir.

Kur’ân ahlâkı, emir ve yasakları edebin menbaıdır. Ve bu ahlâkî emirler, Efendimizin (asm) ahlâkını gösterir ayinelerdir. Kur’ân ahlâkı Sünnet-i Seniyyenin tâcı olmuştur.

Bütün kudsî, İlâhî emirlerin uygulanması, yapılabilmesi, hayata geçirilmesi ise; imânın, tahkiki imânın verdiği, kazandırdığı itimadadır, güvenilirliktedir. En güvenilir adam İslâm ahlâkının, Kur’ânî edep ve Sünnet-i Seniyyenin en iyi uygulayıcısı, en güzel yaşayarak göstericisidir.

Güvenilir adam demek fazilette, iyilikte, ahlâkın her mükemmel doğru gösterilişin de, en ileride olan demektir.

Mütevazilik, diğergamlık güvenilen adamdan sudur eder, çıkar ve sahiplenilir, alınır.

Sözünün eri, vefanın ve samimiyetin yol gösterici feneri, ışığı, lambası güvenilen adamların en gözde sıfatlarıdır.

Hakkın hatırı için halkın hakkını yemeyen ve yüksek tutan; yemeyen yediren, uyumayan uyutan, aç kalan doyuran, susuz kalan su dağıtan güvenilir adam gibi adamdır.

Böyle adam gibi adamlar sığınılacak yer olurlar. Koşan koşturan, acıyan, muhtaçların elini tutan el olurlar. Ve merhamet yağmuru, rahmet selleri olurlar yoldaşlarını ve milletini kucaklayan kucak olurlar.

Rabbim hasret kaldığımız güvenilir adamları bizlere de nasip etsin inşallah görelim!..