"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Manaların hükmettiği bir hac

04 Eylül 2019, Çarşamba
Mü’min ve muvahhid, Müslümana bir hacının zihninde, aklında ve hayalinde Hacc-ı Şerifin farz, vacip, sünnet ve müstehaplarının mana ve hedefleri makes bulmuşsa o hacı bahtiyardır.

Dile kolay, Cenab-ı Hakk’ın bütün kâinatın Hâlıkı ve Rabb-i Rahimi ünvanıyla yaptığı dâvete icabet etmek ve O’nun Mescid-i Haram’da, Arafat’ta, Müzdelife’de ve Mina’da misafiri olmak… O emrettiği ve yalnızca o istediği için; mikat mahallinde ihrama girmek ve umreye niyetlenmek… Ve Umre tavafını ve say’ini Mescid-i Haram’ın o kudsî manevî havası içerisinde yapabilmek… Hac, Umre, Tavaf ve namaz ibadetlerinin şifre ve anahtarlarının saklı olduğu Hacer-ül Esved-i görmek, öpmek ve selâmlamak… Bütün kâinatın yaptığı ve mütemadiyen yapmaya devam ettiği, edeceği ibadet ve taate iştirak manasında Kâbe-i Muazzama’nın etrafında yedi kere dönerek, huşu, huzur ve saadetli bir memnuniyet içerisinde kudsî tavaf ibadetini gerçekleştirebilmek… Adeta Hacer Validemizi ve evlâdı Hz. İsmail (as) Safa-Merve Tepeleri’nin arasından; Zemzem Kuyusu’nun yerindeymiş gibi hissederek, görerek, duyarak Say ibadetini yapmak… Çok çok özel; Mekke-i Mükerreme ve Harem-i Şerif misafirleri olarak lezzetli, zevkli, bereketli tavaf ve say’lerin arkasından şükür namazlarını ikişer rekât olarak eda edebilmek… Yeniden Hac niyetiyle ihrama girmek… Arafat vakfesinde bulunmak… Müzdelife Vakfesi’nde bulunmak… Anasından yeni doğmuş günahsız birer mü’min olarak kendini hissedebilmek… Mina’da nefsini ve ene’sini boylu boyunca yere uzatmak ve çiğnemek için ısrarla ve te’kitli olarak küçük, orta ve büyük şeytanları taşlamak… Son olarak Mescid-i Haram’ı ziyaret ederek, tavaf ve say yapmakla; Cenab-ı Hakk’ın aziz ve kudsî misafiri olarak “HACI” ünvanına sahip olabilmek; ancak belli zamanlarında ve belli emirleri yerine getirebilmekle mümkün olabilir.

Evet, her ibadetli ve farz emirleri yerine getirirken dikkat etmek ve manalarını yaşamaya  çalışmak ve muvaffak olabilmek için bir gayret gösterilir. Hacc-ı Şerif için ise özel bir gayret ve çalışma içerisinde olmak; haccı yapabilmek için hususî hazırlanmak muhakkak bir surette elzemdir, zarurîdir ve mecburîdir.

Manalarına ve emirlerini yerine getirme noktalarına vakıf olarak ve haccın manasını bilerek  yapılan bir Hac daha güzel ve daha iyi olur. Bu bakımlardan her mü’mine Cenab-ı Hak içi dopdolu, manaların hükmettiği ve bütün emirlerinin ihlâsla, aşkla, şevkle yapılabildiği yerine getirebildiği bir Hacc-ı Şerifler nasip etsin.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denetim sansüre dönüşmesin

    ABD, İran Uzay Ajansı'na yaptırım uygulayacak

    Hong Kong'daki protestoculardan Tayvan'a çağrı

    Davutoğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak?

    Erdoğan: İdlib yok oluyor

    BM'ye göre ABD, Fransa ve İngiltere Yemen'de işlenen savaş suçlarına ortak

    Pakdemirli: Teknoloji ile tarım birleşmeli

    İBB'de yeni atama: Remzi Albayrak İtfaiye Daire Başkanı oldu

    'Türkiye'nin ormanlık alanı 22,6 milyon hektar'

    Arakanlılara katliâm cezasız kalıyor

    Boris Johnson parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

    Filistin hükümetinden tarımsal kalkınma projesi

    Mavi Marmara’da “zafer”

    Adalet yoksa aş da, iş de yok

    Dışişleri Bakanlığı ABD'ye taziye dileklerinde bulundu

    Berat Albayrak'dan enflasyon açıklaması

    CHP'den İmamoğlu'nu eleştiren Soylu'ya cevap

    Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanına 237 yıl hapis cezası verildi

    Selahattin Demirtaş'a ana davada tahliye kararı çıktı

    RTÜK: 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Adâlet müessesesi hiçbir cereyâna kapılmaz…”
    Mustafa ORAL

    Üçler yedilerin kapısında: Osman Kara
    Abdil YILDIRIM

    Namazın ücreti az mı ki usanç veriyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Denetim sansüre dönüşmesin
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân; kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifadır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (2)
    Faruk ÇAKIR

    Fidan dik, fidan yık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Eğitim şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.