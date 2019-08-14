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14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nur hizmetinin hadimleri - 7

14 Ağustos 2019, Çarşamba 00:01
Nurun hadimleri yoz ve yobaz değildirler…

Onlar Üstad’ları Bediüzzaman’ın hayatta iken fiilî olarak, bizzat yaşayarak gösterdiği ve Lâhika mektuplarında yazdığı, talebelerine müteaddit zamanlarda ifade ettiği hayat-ı içtimaiye-yi beşeriyenin/sosyal hayatın bu zamanda en elzem/çok lâzım olan, ihtiyaç olan bütün düstur, kural, kaide, prensip ve tavsiyelerine uyarlar, okur öğrenirler, anlatırlar ve tatbik etmeye çalışırlar… Nur Talebeleri vatanperverdirler… Vatanlarını sevmenin imanın bir hassası olduğunu bilirler ve canları pahasına da olsa severler, bu uğurda her türlü cefakârlığa katlanırlar… Her türlü millî ve vatanî çalışmalara iştirak eder… İşte Birinci Dünya Harbi… 

Üstad Bediüzzaman ilim tahsilini yarıda bırakarak talebeleri ile milis kuvvetlerinin başına geçerek Ruslarla ve Ermenilerle harp etmiş ve esir düşmüştür…

Ve onlar Cumhuriyetçidirler, dinin emrettiği tarz ve şekilde sonuna kadar demokrattırlar… Onlar hürriyet aşığıdır… Onların hayatları ve hizmetleri boyunca tek itiraz ettikleri ve karşı geldikleri muannidane küfür, dalâlet, istibdat ve baskı olmuştur… Zulmü, istibdadı, zorla kabul ettirmenin hep karşısında olmuşlardır ve bütün bunların üstesinden de ancak imanın bir şubesi olan hürriyetle, hürriyetleri canlı tutmakla gelinebileceğini savunmuşlardır… Onlar “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen bir demokrat, hürriyetperver Üstadın talebeleridirler…

Memleketin ve şu Müslüman milletin refahı, huzuru, demokratlığı ve hürriyetperverliği noktalarından, hayat-ı içtimaiye-yi beşeriyede emniyetin, güvenin tesisi açısından kendilerini asayişin bekçileri, vazifedar memurları olarak ilân ve ispat etmişlerdir…

Vazifedarlıklarının esasını; bu memleketteki yapılacak dinî hizmetlerin ancak demokrasi, hürriyet ve dinî bir serbestiyet içerisinde olabileceğine inanmaları ve iman etmeleri teşkil eder… Çünkü gayeleri hem kendi imanlarını kurtarmak, hem de başkalarının imanlarının kurtulmasına yardımcı olmak için çalışmaktır… Bu ise bir memlekette hürriyet varsa, vatanperverlik ve memleket sevgisi imanın gücüyle parlıyorsa yapılmaya çalışılabilir… İstibdat ve baskı her halinde mâni’ -i her-kemâldir. Allah’a kul olan, Allah’tan korkan; kullara kulluk yapmadığı gibi fahri bir asayiş memuru gibi memleketine ve memleketinin insanlarına hizmet eder… Nur’un hadimleri ellerindeki Risale-i Nur eserlerini, özellikle de Lâhika Mektuplarını işte bu tarzda bir vatanperverlik, demokratlık ve vazifeperverlik noktasından okumaya çalışırlar...  

Nur’un hadimleri için kesinlikle, Risale-i Nurlar’da okudukları hakikatler dışında, Lâhika mektupları dışında ve Üstad’larının, talebelerinin yaptıkları dışında sosyal hayatta kendilerine düstur ittihaz ettikleri bir imanî, Kur’ânî, İslâmî başka kaynak ve mehaz yoktur… Çünkü her su kendi yatağından, yolundan ve kendi güç ve debisine, kuvvetine ve hızına göre akar… Kendine bir yol tayin etmeye çalışır…      

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