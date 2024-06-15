"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

Risale-i Nur'dan
15 Haziran 2024, Cumartesi
Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı geldi.

“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber”lerle nev-i beşerin beşten birisine, üç yüz milyon insanlara birden “Allahu ekber” dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğü nisbetinde o “Allahu ekber” kelime-i kudsiyesini semâvâttaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmi binden ziyade hacıların Arafat’ta ve ıydde beraber birden “Allahu ekber” demeleri, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bin üç yüz sene evvel Âl ve Sahabîleriyle söylediği ve emrettiği “Allahu ekber” kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak, rububiyet-i İlâhiyenin Rabbü’l-Arz ve Rabbü’l-Âlemîn azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı geniş ve küllî bir ubûdiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. 

Sonra “Acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim meselemizle dahi münasebeti var mı?” diye tahattur ettim. Birden hatıra geldi ki başta bu kelâm olarak sâir bâkiyât-ı salihat ünvanını taşıyan “Sübhanallah” ve “Elhamdülillâh” ve “Lâ ilâhe illâllah” gibi şeâirden çok kelâmlar cüz’î ve küllî, meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler.

Meselâ “Allahu ekber”in bir vech-i mânâsı, Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi herşeyin fevkinde büyüktür; hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi ademden kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavr-ı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki “Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir” (Lokman Sûresi: 28.) âyetinin sarahat-i kat’iyesiyle, nev-i beşerin haşri ve neşri, birtek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mânâ itibarıyledir ki darb-ı mesel hükmünde büyük musîbetlere ve büyük maksatlara karşı herkes “Allah büyüktür, Allah büyüktür” der, kendine tesellî ve kuvvet ve nokta-i istinad yapar.

Şuâlar, s. 256-58

AREFE GÜNÜNDE BİN İHLÂS-I ŞERİF 

Aziz, mübarek Kardeşlerim!

Pek çok selâm… Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe’de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususî her birinizle görüşmüyorum; fakat ben, ekser vakitler, duâ içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim.

Şuâlar, On Üçüncü Şuâ, s. 330

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

aks-i sadâ: ses yankılanması, yankı.

azamet-i ünvan: ünvanın, şöhretin büyüklüğü.

bâkiyat-ı salihat: ebedî, daimî olarak yaşayan salih ameller.

darb-ı mesel: atasözü, vecize.

haşir: kıyametten sonra bütün insanların yeniden dirilip toplanması.

ıyd: bayram.

küre-i arz: yer küre, dünya.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

rububiyet-i İlâhiye: Allah’ın terbiye ediciliği.

sarahat-i kat’iye: kat’î ve kesin bir açıklık.

seyyarat: gezegenler.

şeair: İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

tahattur: hatırlama, hatıra getirme.

tahayyül: hayale getirme, hayalinde canlandırma.

ubudiyet: kulluk.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı

    İstanbullu harcamalara yetişemiyor

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı

    Doğum azaldı, ölümler arttı

    Yeni vergi paketi yolda

    Şimşek üzerinden deney yapılıyor

    Emeklinin kurban hüsranı

    Tahrip ettikleri camiyi mutfak yaptılar

    Gazze'de bir nesil kaybolmak üzere!

    Uzun tatil başladı

    Trakya'da sağanak uyarısı

    İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: ölü ve yaralılar var

    330 bin ton atık birikti ve Gazzeli çocuklar her gün çöpleri karıştırıyor!

    Alkol ve tütün ölüme sebep oluyor

    Ne diyecekseniz milletin önünde söyleyin

    ‘İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevi...’

    İşçi haklarında en kötü 10 ülkeden biriyiz

    Ev satışları düşüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    Burası karışacak, vaziyet alın!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bir doğru, bir harman yalanı yakar”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet mefluç, eğitim felç, vatandaş perişan!
    Genel

    Zenginlerin kapısı mültecilere kapalı
    Şükrü BULUT

    Millet İttifakı mı, Demokrasi Cephesi mi?
    Genel

    Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor
    Mehmet Soydan

    Cumhurbaşkanlığı külliyesi(!) hakkında
    Cevher İLHAN

    Müflis “saman siyaseti!”
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.