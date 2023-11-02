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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Bozgunculukla yeryüzünü fesada vermeyin”

Risale-i Nur'dan
02 Kasım 2023, Perşembe
“Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.” (Mâide Suresi: 64)

 “İsrailoğullarına Tevrat’ta şöyle bildirdik: ‘Siz yeryüzünde iki kere fesad çıkaracaksınız.’” (İsra Suresi: 4)

 “Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin.” (Bakara Suresi: 60; A’raf Suresi: 74.)

Yahudîlere müteveccih şu iki hükm-ü Kur’ânî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y ü ameli sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud’a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiblerden intikamlarını almak için her çeşit fesad komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.

Meselâ, “fetemennevü’l-mevte” [Bakara Suresi: 94], “Eğer doğru iseniz, mevti isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz.” İşte meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin cüz’î bir hâdise ünvanıyla, milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan millet-i Yehudun tâ kıyamete kadar lisan-ı hâlleri, mevti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder.

Meselâ, “Onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu.” (Bakara Suresi: 61) Şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumî bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müthiş desâtir içindir ki, Kur’ân, onlara karşı pek şiddetli davranıyor. Dehşetli sille-i te’dib vuruyor.

İşte şu misallerden kıssa-i Mûsa Aleyhisselâm ve benî İsrail’in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. Şimdi şu Dördüncü Işıktaki i’câzî lem’a-i îcâz gibi Kur’ân’ın basit kelimâtlarının ve cüz’î mebhaslarının arkalarında pek çok lemaat-ı i’câziye vardır; arife işaret yeter.

Sözler, s. 452

LÛ­GAT­ÇE:

cem-i mal: mal toplamak.

desâtir: kurallar, prensipler.

havf-ı memat: ölüm korkusu.

hayat-ı içtimaiye-i insaniye: insanlığın sosyal hayatı.

hud’a: aldatma.

i’câzî: mu’cizeliğe dair.

lem’a-i îcâz: vecizlik parıltısı; az sözle çok mana ifade etmenin parıltısı.

mevt: ölüm.

milel-i insaniye: insan milletleri.

millet-i Yehud: Yahudî milleti.

muzaaf: kat kat.

mübareze: çarpışma, kavga, mücadele.

riba: faiz.

sa’y ü amel: emek ve çalışma.

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