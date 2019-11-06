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6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Cenab-ı Hakk’a vâsıl olan yollar çoktur

Risale-i Nur'dan
06 Kasım 2019, Çarşamba

[Hidayet-i Kur’âniyenin şuaından ZERRE]

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Cenab-ı Hakk’a nâzır ve O’na vâsıl olan yollar, kapılar âlemin tabakaları, sayfaları, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir. Âdi bir yol kapandığı zaman, bütün yolların kapanmış olduğunu tevehhüm etmek, cehaletin en büyük bir şahididir. Bu adamın meseli, gayet büyük askerî bir karargâhı hâvî büyük bir şehirde, karargâhın bayrağını görmediğinden, sultanın ve askeriyeye ait bütün şeylerin inkârına veya teviline başlayan adamın meseli gibidir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Her şeyin bâtını zâhirinden daha âlî, daha kâmil, daha lâtif, daha güzel, daha müzeyyen olduğu gibi hayatça daha kavî, şuurca daha tamdır. Ve zâhirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak bâtından zâhire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. Yoksa bâtın câmid, meyyit olup da ilim ve hayatı dışarıya vermiş olduğuna zehaba ihtimal yoktur.

Evet, karnın (miden) evinden, cildin gömleğinden ve kuvve-i hafızan senin kitabından nakış ve intizamca daha yüksek ve daha gariptir. Binaenaleyh âlem-i melekût âlem-i şehadetten, âlem-i gayb dünya ve ahiretten daha âlî ve daha yüksektir. 

Maalesef nefs-i emmare heva-i nefsiyle baktığı için zâhiri, hayatlı, ünsiyetli bir perde gibi, meyyit ve zulmetli ve vahşetli zannettiği bâtın üstüne serilmiş olduğunu görüyor.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Senin yüzün, vechin, o kadar küçüklüğü ile beraber, geçmiş ve gelecek bütün insanların adedince, kendisini onlardan ayıran ve tarif eden nişan ve alâmetleri hâvî olduğu gibi; yüzünü teşkil eden esas ve erkânında da bütün insanlar ittifaktadır. Bütün insanlarda, biri tevafuk, diğeri tehalüf olmak üzere iki cihet vardır. Tehalüf ciheti Sâni’in muhtar olduğuna, tevafuk ciheti ise Sâni’in Vâhid-i Ehad olduğuna delâlet ederler. Bu iki cihetin bir Kàsıd’ın kasdıyla, bir Muhtar’ın ihtiyârıyla, bir Mürîd’in iradesiyle, bir Alîm’in ilmiyle olmadığını tevehhüm etmek, muhâlâtın en acibidir. Fesübhanallah, yüzün o küçük sayfasında nasıl gayr-i mütenâhî nişanlar derc edilmiştir ki, göz ile okunur da nazar ile, yani akıl ile görünmez!

İnsan nev’inde şu tehalüf ile beraber buğday, üzüm, arı, karınca nevilerindeki tevafuk, kör tesadüfün işi olmadığı güneş gibi aşikârdır. Madem ki kesretin böyle uzak, ince, geniş ahval ve etvarında da tesadüfün müdahalesine imkân yoktur ve tesadüfün elinden mahfuzdur; ve ancak bir Hakîm’in kasdı ve bir Muhtar’ın ihtiyârı ve Semî’, Basîr bir Mürîd’in iradesinin daire-i tasarrufundadır; “tesadüf, şirk ve tabiat”tan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâm’dan nefiy ve ihracına, Risale-i Nur’ca verilen karar infaz edilmiştir.

Mesnevî-i Nuriye, Zerre, s. 198

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i melekût: Melekût âlemi; zıtların ve çirkinliklerin bulunmadığı, Cenab-ı Hakk’ın isimlerine bakan, eşyanın görünmeyen iç yüzü.

âlem-i şehadet: Gözle gördüğümüz, şahit olduğumuz âlem, kâinat.

bâtın: Görünmeyen taraf, iç kısım.

câmid: Cansız.

i’lem eyyühe’l-aziz: Ey aziz kardeşim bil ki!

kavî: Kuvvetli, güçlü.

kesret: Çokluk.

meyyit: Ölmüş, ölü.

mürekkebat: Mürekkeb şeyler, bileşikler, karışımlar.

nefiy: Sürgün.

şua: Işın; bir kaynaktan uzanan ışık demeti.

tehalüf: Birbirine uymama.

tereşşuh: Sızıntı.

tevafuk: Birbirine uyumlu, benzeyen.

tevehhüm: Zannetme, asılsız düşünceye kapılma.

Vâhid-i Ehad: Bir olan ve birliği her bir şeyde tecelli eden Allah.

zâhir: Dış yüz, görünüş.

zehab: Bir fikre veya zanna kapılma.

zulmetli: Karanlık.

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