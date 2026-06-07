"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz

Risale-i Nur'dan
07 Haziran 2026, Pazar
(Dünden devam)

ÜÇÜNCÜ HATVESİ:

Der veya dedirtir: “Şimdiye kadar sizi idare edenler fenalık ettiler, karıştırdılar. Öyle ise bana razı olunuz.”

Bu vesveseye karşı deriz:

Ey elhannâs! Onların fenalıklarının asıl sebebi de sensin. Âlemi onlara darlaştırdın, damar-ı hayatı kestin, evlâd-ı nâmeşruunu onlara karıştırdın. Dinsizliğe sevk ederek dini rüşvet isterdin. Onlara bedel seni kabul etmek, yalnız müteneccis su ile necis olmuş bir libası, hınzırın bevliyle yıkamak demektir. Sen yalnız hayvancasına muvakkat bir hayat-ı sefilâneyi bize bırakıyorsun; insanca, İslâmca hayatı öldürüyorsun. Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. Senin rağmına yaşayacağız!

DÖRDÜNCÜ HATVESİ:

Der veya dedirtir: “Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar –ki Anadolu’daki sergerdeleridir– maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir.”

Şu vesveseye karşı deriz:

Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü maksud, vesilenin vücuduna terettüb eder; içindeki niyete bakmaz.

Meselâ, ben bir define veya su bulmak için bir kuyu kazıyorum. Biri geldi, kendini saklamak veya orada müzahrefatını defnetmek için, bana yardım ederek kazdı. Suyun çıkmasına ve define bulunmasına niyeti tesir etmez. Su, fiiline, kazmasına bakar, niyetine bakmaz. Bunun gibi, onlar bizi Kâbe’ye götürüyorlar. Kur’ân’ı yüksek tutmak istiyorlar. Bütün felâketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel, husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun, bu maksatların hakikatini tağyir edemez.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutuvat-ı Sitte, s. 324

LUGATÇE:

bevl: idrar.

elhannâs: şeytan.

evlâd-ı nâmeşru: gayr-i meşru evlât.

hayat-ı sefilâne: sefilce, alçak bir haldeki hayat.

hınzır: domuz.

libas: elbise.

maksud: amaçlanan, istenen şey.

muvakkat: geçici.

müteneccis: pislenmiş.

müzahrefat: süprüntüler, pislikler, çöpler.

necis: kirli, pis.

rağmına: bir şeyin zıddına, bir şeye inat olsun diye.

sergerde: reis; elebaşı.

tağyir etmek: değiştirmek; bozmak.

terettüb etmek: netice olarak çıkmak, 

belirli sebeplerin belirli neticeleri vermesi.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

    Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

    Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

    Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de görüşmelere başlandı

    Trump: İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız

    Türkiye’de yerel basın can çekişiyor

    Hürmüz’de tansiyon düşmüyor

    Yargı vesayeti kabul edilemez

    Türkiye, Avrupa’nın çöp deposu mu?

    En çok işlenen suç: Hakaret

    Gazze’deki soykırım ortaklığına son verin - Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

    İsrail ile tüm anlaşmalar iptal edilmelidir

    Borç alan emir alır

    Cezaevine sığmayan “adalet”

    39 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 361 şüpheli gözaltına alındı

    Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında

    Hukuksuzluk her alanda devam ediyor

    Enflasyonda hedefler tutmuyor

    Ormanlar ranta mı kurban? - “O koltukta niye varsınız?”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.