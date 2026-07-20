İnsan her amelinden sorguya çekilecek

(Dünden devam)

Ve kâinatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden, böyle yirmi küllî hakikatler ile Cenab-ı Hakkın Hak ismine bağlanan ve en küçük zîhayatın en cüz’î ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafîz-i Zülcelâl’in Hafîz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kâinatı alâkadar edecek ef’alleri o ismin kâtibîn-i kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar, elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şüphe getirmez ki, bu yirmi hakikatin hükmüyle, insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükâfatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve Hafîz ismiyle cüz’î küllî kayıt altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dâr-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgâhının ve şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak. Ve bu âlemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit, toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır.

Yoksa, sineğin sesini işitip hakk-ı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuk-u insaniyenin, mezkûr yirmi hakikatler lisanlarıyla edilen ve Arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmek ve sinek kanadının intizamı şehadetiyle, sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet bütün o hakikatlerin bağlandıkları insanî istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat ve arzuları besleyen kâinatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlerini bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkân haricinde ve zalimâne bir çirkinliktir ki, Hak ve Hafîz ve Hakîm ve Cemîl ve Rahîm isimlerine şehadet eden bütün mevcudat onu reddeder, “Yüz derece muhal ve bin vecihle mümtenidir” derler.

İşte, biz Hâlık’ımızdan haşre dair sorduğumuz suale, Hak, Hafîz, Hakîm, Cemîl, Rahîm isimleri cevap verip derler: “Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuku misillü, haşir haktır ve muhakkaktır.”

Hem madem …

Daha yazacaktım, fakat güneş gibi malûm olmasından, kısa kestim.

Şualar, 11. Şua, 7. Mesele, s. 243



LUGATÇE:

cüz’î: küçük, az.

dâr-ı beka: bâkî ve sonsuz dünya; ahiret.

Hafîz: yarattıklarını koruyup gözeten ve yapılan her işi kaydeden Allah.

Hafîz-i Zülcelâl: yaratıklarını koruyup gözeten ve yapılan her işi kaydeden, büyüklük sahibi olan Allah.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

haşir ve neşir: kıyametten sonra bütün insanların yeniden dirilip toplanması ve yapılan her şeyin ortaya çıkarılması.

kâtibin-i kiram: şerefli kâtipler, insanların iki yanında olup iyilik ve kötülükleri yazan melekler.

küllî: umumî, genel.

mücazat: bir suça karşı verilen ceza, karşılık.

mümteni: imkânsız, olamaz.

şekavet-i daime: sürekli bedbahtlık, sonsuz sıkıntı ve azap.

zîhayat: hayat sahibi.