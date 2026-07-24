"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Meşrutiyeti herkesten ziyade Şeriat namına alkışladım

Risale-i Nur'dan
24 Temmuz 2026, Cuma
(Dünden devam)

Üçüncü Cinayet: İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehrilerimi, hamal ve gafil ve safdil olduklarından, bazı particiler onları iğfal ile Vilâyat-ı Şarkiyeyi lekedar etmelerinden korktum. Ve hamalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim. Geçen sene, anlayacakları suretle, meşrutiyeti onlara telkin ettim. Şu mealde:

İstibdat, zulüm ve tahakkümdür; meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir; biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.

Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkîye sevk eden hakikî kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var; husumete vaktimiz yoktur. Hükûmetin işine karışmayacağız. Zira hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz. [...]

Dördüncü Cinayet: Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, Şeriatı –hâşâ ve kellâ– istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, meşrutiyeti herkesten ziyade Şeriat namına alkışladım. Lâkin yine korktum ki, başka bir istibdat tekrar o zannı tasdik eder diye, ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camiinde mebusana hitaben feryat ettim. Ve söyledim ki:

Meşrutiyeti meşruiyet ünvanı ile telâkki ve telkin ediniz. Tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti âdâb-ı Şeriatla takyid ediniz. Zira cahil efrat ve avam-ı nâs kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. Tâ ki, namaz sahih ola. Zira hakaik-ı meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dava ettim.

Ben ki, bir âdi talebeyim. Ulemaya farz olan bir vazifeyi omuzuma aldım. Demek cinayet ettim ki, bu tokadı yedim.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, s. 74

LUGATÇE:

âdâb-ı Şeriat: Şeriatın edepleri.

ağraz: garazlar, kötü maksatlar.

avam-ı nâs: halkın alt tabakası.

efrat: fertler.

hakaik-ı meşrutiyet: meşrutiyete ait hakikatler.

haydut: (mecazen) karşısındakinin hakkına tecavüz eden kaba ve zorba kimse.

iğfal: yanıltma, gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

istibdat: keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

istihrac: (anlam) çıkarma.

marifet: bilgi, ilim.

mebusan: mebuslar, milletvekilleri.

meşruiyet: meşrûluk; şeriata, dine uygun bulunma.

meşrutiyet: hükümdarın yetkilerinin anayasa ve millet meclisi tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.

sarahaten: açıkça.

sefih: helâl olmayan zevk ve eğlencelere düşkün, sefâhete düşmüş kimse.

taassup: aşırı derecede, körü körüne bağlılık.

tahakküm: zorbalık etme; zorla hükmetme.

takyid: kayıt ve şartla bağlama, kayıt altına alma.

terakkî: ilerleme, gelişme.

teyakkuz: uyanıklık.

Vilâyat-ı Şarkiye: doğu illeri.

zaruret: yoksulluk, fakirlik.

zımnen: açık açık değil, üstü kapalı şekilde, dolayısıyla.

Okunma Sayısı: 374
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Orta Doğu'daki çatışmalar "kontrolden çıktı"

    İsrail destekçileri Müslüman karşıtlığını fonluyor

    “Ahlâksız programlara kim dur diyecek?”

    Dizelde ithalat kıskacı

    Kurtulmuş: Genel ya da şahsa özel af yok

    Türkiye dahil 8 ülke, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınlarını "en güçlü biçimde" kınadı

    “Elektronik sigara” uyarısı

    Yoksulluğun güncellenmiş tarifesi

    Her gün 352 esnaf kepenk kapatıyor

    Hafta sonu yağışlı

    Irkçılık güç kazanmamalı

    3 kural ihlalinde ehliyet iptal

    ABD-İsrail arasında Suudi çatlağı

    ABD’den Kongre’ye F-35 mektubu

    ABD Hürmüz’ü stratejik silah olarak kullanmanın derdinde

    "Bedel ödemeye devam edecekler"

    Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırdı

    Cerrahlar da şikayetçi

    Emeklinin maaşından tasarruf olmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    3 kural ihlalinde ehliyet iptal
    Genel

    “Ahlâksız programlara kim dur diyecek?”
    Genel

    Dizelde ithalat kıskacı
    Genel

    Kurtulmuş: Genel ya da şahsa özel af yok
    Genel

    ABD-İsrail arasında Suudi çatlağı
    Genel

    Irkçılık güç kazanmamalı
    Genel

    Yoksulluğun güncellenmiş tarifesi
    Genel

    Her gün 352 esnaf kepenk kapatıyor
    Genel

    Hafta sonu yağışlı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.