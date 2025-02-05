"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

Risale-i Nur'dan
05 Şubat 2025, Çarşamba
Üçüncü Düsturunuz: Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.

Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.

Evet, kuvvet hakta ve ihlâsta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlâs, bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil, burada, sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul’da, burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmî; insafsız memurların tarassudat ve tazyikatları altında, yedi sekiz sene sizinle ettiğim hizmet, yüz derece eski hizmetten fazla muvaffakıyeti gösteren manevî kuvvet, sizlerdeki ihlâstan geldiğine kat’iyen şüphem kalmadı.

Hem itiraf ediyorum ki, samimî ihlâsınızla, şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşaallah tam ihlâsa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlâsa sokarsınız.

Bilirsiniz ki Hazret-i Ali (ra), o mu’cizevârî kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı A’zam (ks) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki, bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlâsı kırsanız, onların tokadını yersiniz. Onuncu Lem’a’daki şefkat tokatlarını tahattur ediniz.

Böyle manevî kahramanları arkanızda zahîr, başınızda üstad bulmak isterseniz, “Onları kendi nefislerine tercih ederler. (Haşir Suresi: 9.)” sırrıyla ihlâs-ı tammı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki, en masumâne, zararsız bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer “Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim” arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mabeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir.

Lem’alar, 21. Lem’a, s. 277

LÛ­GAT­ÇE:

çendan: gerçi.

hodgâmlık: sadece kendini düşünmek, bencillik.

ihlâs-ı tam: tam ihlâs, yaptığı her işinde Allah’ın emrini ve rızasını gözetme, dünyevî veya mabeyn: ara.

uhrevî hiçbir karşılık beklememe.

keramet-i gaybiye: gaybla ilgili, görünmeyen ve bilinmeyene dair keramet.

tarassudat: gözetlemeler.

riya: iki yüzlülük, bir işi Allah rızası için değil de gösteriş için yapma.

tahattur etmek: hatırlamak, hatıra getirmek.

yarım ümmî: Üstad Bediüzzaman’ın, el yazısı iyi ve okunaklı olmadığından kendisi hakkında kullandığı bir tâbir.

zahîr: yardımcı, destekleyen, arka çıkan (kimse).

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te okula silahlı saldırı: 10 kişi öldü - "İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı"

    İsrail Suriye sınırında askerî üs kuruyor

    ABD’den İsrail’e yeni ölüm bombaları

    Papa: Çocuklar ölmesin

    Enflasyon hız kesmiyor, yükü dar gelirli çekiyor

    TÜİK ekmeğimizden çalıyor

    Emekçinin hakkı verilmeli

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu

    Depreme dayanıklı şehirler kuralım

    DP’den Kartalkaya faciasına suç duyurusu

    Filistin halkı tehciri kabul etmeyecek

    Ahmed eş-Şara Türkiye’de

    DDK’ya işten çıkarma yetkisi kanunlaştı

    Birinci etap TOKİ dahi bitmedi

    19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Beyaz Saray: Musk, Trump için "özel bir hükümet çalışanı"

    Kanada: ABD'nin gümrük vergisi en az 30 gün durduruldu

    İstanbul'da geçen yıl 110 bin kişi kuduz riskiyle hastanelere başvurdu

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Müslümanlar şeriata göre mi yönetilmeli?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vesayetler nasıl aşılır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Muhalefete “düşman hukuku”
    İbrahim Aktaşcı

    Ya devlet başa ya kuzgun “cash”e!
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünya için ahireti tehlikeye atmak
    Süleyman KÖSMENE

    Umre duyguları (1)
    Genel

    Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Müslüman oldu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ülkede ve dünyada 4 Şubat’ın izleri (2)
    Genel

    'Siber Güvenlik Kanun Teklifi sansür yasası gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.