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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Ne merak ettim, ne sordum ve ne de bildim

Risale-i Nur'dan
11 Ocak 2020, Cumartesi

Risale-i Nur Şakirdleri tarafından sorulan suale cevaptır

Sual: Geçen sene sizden sormuştuk ki: “Elli gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız.” O zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattir ve kâfidir fakat Risale-i Nur’un intişarı ve hizmeti ve âlem-i İslâmiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lâzım iken şimdi on üç ay oluyor, aynı hal devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz.

Elcevap: “Muhakkak ki insan çok zalimdir.” [İbrahim Sûresi: 34.] âyetine en a’zam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar olmalarından, onlara değil taraftar olmak veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirâne mücadelelerini seyretmek, belki o acib zulümlere bakmak da caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür; taraftar olsa zalim olur, meyletse “Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur.” (Hûd Sûresi: 113) âyetine mazhar olur.

Evet, hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına olmadığına ve belki inat ve asabiyet-i milliye ve menfaat-i cinsiye ve nefsin enaniyetine dayanan dünyada emsali vuku bulmayan gaddarâne bir zulüm hesabına olduğuna kat’î bir delil şudur ki: Bin masum çoluk çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir-iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvetmek ve tabakat-ı beşer cereyanları içinde, burjuvaların en dehşetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve Bolşeviklerin en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar masumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idame ve sulhu reddetmektir.

İşte böyle hiçbir kanun-u adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur-u hakikate ve hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan elbette âlem-i İslâm ve Kur’ân teberrî eder. 

Yardımcılıklarına tenezzül edip tezellül etmez. Çünkü onlarda öyle dehşetli bir firavunluk, bir hodgâmlık hükmediyor; değil Kur’ân’a, İslâma yardım, belki kendine tâbi ve âlet etmekle elini uzatır. Öyle zalimlerin kılınçlarına dayanmak, hakkaniyet-i Kur’âniye elbette tenezzül etmez.

Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, Hâlık-ı Kâinat’ın kudret ve rahmetine dayanmak, ehl-i Kur’ân’a farz ve vacibdir. Gerçi zındıka ve dinsizlik o boğuşanların birisine dayanıp ehl-i diyaneti ezer. O zındıkanın tazyikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına taraftar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar o taraftarlık bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş.

Hem zındıka, nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır. Risale-i Nur Şakirdlerinin vazifeleri iman olduğundan hayat meseleleri onları çok alâkadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikate binaen, değil on üç ay, belki on üç sene (HÂŞİYE) dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktınız, günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim?

HÂŞİYE: Hem tam yedi senedir aynı hal devam etti. Ne merak etti ve ne de sordu ve ne de bildi.

Kastamonu Lâhikası, 122. mektup, s. 215

LÛ­GAT­ÇE:

anarşist: Hiçbir otorite tanımayarak isyan eden, şiddet ve kargaşa çıkaran, terörist.

asabiyet-i milliye: Irkçılık damarı; kendi milletini kayırma, körü körüne ön plâna çıkarma gayreti.

Bolşevik: Rus komünisti.

burjuva: Servet ve mal birikimi yapanlar; zenginler sınıfı.

hodgâmlık: Sadece kendini düşünmek, bencillik, egoizm.

intişar: Yayılma, yaygınlaşma, neşrolunma.

müfrit: İfrat eden, bir konu veya bir işte aşırıya kaçan.

müstebit: Zulüm ve baskıda bulunan, zorba.

nifak: İkiyüzlülük, münafıklık.

sulh: Barış.

teberrî: Uzaklaşma, uzak durma, yüz çevirme.

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