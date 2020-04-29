"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır

Risale-i Nur'dan
29 Nisan 2020, Çarşamba

İkinci Nükte

Ramazan-ı mübareğin savmı Cenab-ı Hakkın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Birinci Söz’de denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in’am edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi; Cenab-ı Hak, hadsiz envâ-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zâhirî esbabı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz, hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki Mün’im-i Hakikî, o esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre lâyıktır. İşte Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya Ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur.

İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve halis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde, o kuru ekmek, bir mü’minin nazarında çok kıymettar bir nimet-i İlâhiye olduğuna kuvve-i zâikası şehadet eder. Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, Ramazan-ı Şerifte o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur.

Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle “O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve in’amıdır; Onun emrini bekliyorum” diye nimeti nimet bilir, bir şükr-ü manevî eder.

İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.

Mektubat, s. 471

Üçüncü Nükte

Oruç hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilâfa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi ferd olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz; yapsa da tam olamaz. Çünkü hakikî o hâleti kendi nefsinde hissetmiyor.

LÛ­GAT­ÇE:

ashab: sahipler.

belâhet: ahmaklık, aptallık.

envâ-ı nimet: nimet çeşitleri, türleri.

esbab: sebepler.

halk edilmek: yaratılmak.

hayat-i içtimaiye-i insaniye: insanlığın toplumsal hayatı.

in’am etmek: nimet vermek, nimetlendirmek.

kuvve-i zâika: tat alma duyusu.

maişet: geçim.

matbah: mutfak.

memnuiyet: yasaklık, yasak oluş.

muavenet: yardım etme.

Mün’im-i Hakikî: nimetlerin hakikî sahibi, yedirip içiren ve rızıklandıranın ta kendisi olan Allah.

nefisperest: nefsine düşkün, önce kendini seven ve düşünen, bencil.

savm: oruç.

taam: yemek, yiyecek.

tahtında: altında.

tenavül: yeme içme.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Egeland'dan "Kovid-19 İdlib'de" uyarısı

    Yeni sistem istihbarat vesayeti getirdi

    Koronavirüste ikinci dalgaya dikkat

    “Eski normale dönüş” olmaz

    Tedbirler yeterli değil

    ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti

    İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

    Tahribat durmazsa daha beteri gelir

    Güvenlik soruşturmasına AYM’den bir iptal daha

    Yurtlardan 33 bin 708 kişi tahliye edildi

    Konya'daki cezaevinde 55 kişi hastaneye sevk edildi

    Bakan Koca: Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti

    MSB'den Afrin'deki terör saldırısı hakkında açıklama

    ABD'de zehirlenmelerde dikkat çeken artış!

    ABD'de son 24 saatte 1379 ölüm

    Fransa'da tüm spor müsabakaları iptal edildi

    'Hafter’in devlet başkanlığı ilanını onaylamıyoruz'

    Türk Eczacıları Birliği 'maske' açıklaması

    "1998 OR2" adı verilen dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Diktatörlerin fecî sonu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz iyi yönetiliyor mu?
    Genel

    Yeni sistem istihbarat vesayeti getirdi
    Said YÜKSEKDAĞ

    ''Resûlullah (asm), Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duâyı öğretmişti''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Post truht ya da gerçek ötesine geçiş
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât verirken nelere dikkat edelim?
    Genel

    Kemalizm dayatması varken hiçbir kalıcı iyileşme sağlanamaz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çocuklar kıskaçta!
    Genel

    Egeland'dan "Kovid-19 İdlib'de" uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.