Öyle bir Furkan-ı Hakîm ki, bütün akıllar onu tasdik ediyor

Birinci Bab

“Lâ ilahe illallah” beyanındadır.

Allah’tan başka hak bir ilâhın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime, bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum.

Öyle bir Allah ki, vücub-u vücuduna ve Vâhid, Ehad, Ferd, Samed olduğuna Hazret-i Muhammed (asm) bir şahid-i sadık ve bir bürhan-ı nâtıktır.

Öyle Muhammed (asm) ki, icma ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürselîne siyadet ünvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla, İmamü’l-Evliya ve’l-Ulema lâkabını almıştır. Ve öyle Muhammed (asm) ki, âyât-ı bâhire, mu’cizat-ı kàtıa ve secâyâ-yı sâmiye ve ahlâk-ı âliye sahibi olmakla mehbit-i vahy-i İlâhî olmuştur.

Ve öyle bir Muhammed ki (asm), âlem-i gayb ve melekûtu seyir ve ziyaret etmekle, ervahı müşahede ve melâike ile musahabe, cin ve insanlara irşad vazifesini almıştır.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (asm) şahsiyet-i maneviyesiyle kâinatın kemaline bir fihriste olmakla, bütün saadetlerin ve medeniyetlerin düsturlarını hâvî bir şeriata sahiptir.

Ve öyle bir Muhammed’dir ki (asm), âlem-i şehadette iken gaybiyattan haber verir bir beşir ve nezir olup, bütün kuvvetiyle, kemal-i ciddiyetle ve vüsuk ile ve itminan ile, yüksek bir iman ile, nev-i beşere karşı tevhid dinini “Lâ ilahe illallah” ile ilân ve i’lâm ediyor.

Ve keza, öyle bir Allah ki, vücub ve vücuduna, celâl ve cemaline, Vâhid-i Ehad olduğuna şehadet edenlerden birisi de Furkan-ı Hakîm’dir.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, bütün enbiya kitaplarının tasdiklerine mazhardır.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, bütün akıllar ve kalpler, hükümlerini kabul ve tasdike icma ettikleri ve cihat-ı sittesinden nurefşan bir kitaptır.

Ve öyle bir Furkan-ı Hakîm’dir ki, mazhar-ı vahiy olan resullerce mahz-ı vahiydir, ehl-i keşif ve ilhamca ayn-ı hidayettir, maden-i iman ve mecma-ı hakaiktir. Hükümleri delâil-i akliye ile müeyyed ve fıtrat-ı selimenin şehadetiyle musaddaktır. Lisanü’l-gayb olup, âlem-i şehadette, nev-i beşeri “Fa’lem ennehû lâ ilahe illallah” [Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. (Muhammed Sûresi: 19.)] ile tevhide emir ve dâvet ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 66



LÛ­GAT­ÇE:

beşir: Müjdeci.

bürhan-ı nâtık: Konuşan delil.

cihat-ı sitte: Altı cihet, altı taraf. (sağ-sol, ön-arka ve alt-üst.).

mehbit-i vahy-i İlâhî: Allah tarafından gönderilen vahyin iniş yeri.

musahabe: Sohbet etme, söyleşme, görüşme.

mürselîn: Elçi olarak gönderilenler, peygamberler.

nezir: İnsanları doğru yola sevk etmek için uyararak korkutan.

nurefşan: Nur saçan, aydınlatan.

secâyâ-yı sâmiye: Yüksek ve kıymetli seciyeler, hususiyetler, vasıflar.

siyadet: Efendilik.

Vâhid-i Ehad: Bir olan ve birliği her bir şeyde tecelli eden Allah (c.c.).

vüsuk: Sağlam inanma, güvenme.

