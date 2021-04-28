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28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ramazan hürmetine ümmete imdat eyle

Risale-i Nur'dan
28 Nisan 2021, Çarşamba
Aziz Kardeşlerim!

Bu mübarek Ramazanda dahi geçen Ramazan gibi bu âciz ve zaif kardeşinize manevî ve uhrevî sa’y ve çalışmanızdan zekât miktarınca vermenizi ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsn-ü zannınız ile ona tahmil ettiğiniz ağır yüke o cihette yardımınızı pek çok rica ederim.

Derd-i maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından ehl-i dalâlet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur Şakirdleri kanaat ve iktisad düsturlarıyla bu manevî hastalığa da mukabele ederler inşaallah.

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selâm ve duâ ederiz.

Kastamonu Lâhikası, 101. mektup, s. 161

***

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, rahmeten li’l-âlemîn olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin, âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin, âmin. Ve Risale-i Nur Şakirdlerini neşr-i envar-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin, âmin.

Hizbü’l-A’zam-ı Kur’ânî’nin gelmesini iştiyakla bekliyoruz…

Sâniyen: Hafız Ali’nin mektubunda, kahraman Süleyman Rüşdü’nün gelmesini tebşir ediyoruz. Biz de ona, “Binler safalarla geldin” deyip ve üç cihetle onu ve masumlarını tebrik ediyoruz. Ve Hasan Âtıf’ın, Demirci Mehmet namını verdiği Bedevî kardeşimize yazdığı uzun mektubu buradaki kardeşlerimize ihlâs noktasında ehemmiyetli tesiri var. İhlâs Risalesinin sırrını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışması, bizi çok mesrur eyledi. Cenab-ı Hak, onun gibi hâlis kardeşleri çoğaltsın. Ve Âtıf’ın o mektubunda Medrese-i Nuriyedeki kahramanlardan kıymettar bir iki yüksek ihtiyarın Risale-i Nur’a parlak irtibatları bizi sürur yaşıyla ağlattırdı.

Bu defa, evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetimmesi olarak bu havalideki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz; tâ ki Risale-i Nur’un genç şakirdlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve ittiba-ı Sünnet-i Seniyye gençlik noktasında ne kadar kıymettar bulunduğunu ve hakikî ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakikî genç Türkler kimler olduğunu göstersin.

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selâm ve duâ ederiz. Ve mübarek duâlarını bu mübarek Ramazan-ı Şerifte ve bire bin kazancı kazandıran eyyam ve leyâli-i mübarekede rica ediyoruz.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Kardeşiniz

Said Nursî

Kastamonu Lâhikası, 102. mektup, s. 162

LÛ­GAT­ÇE:

âfât: Âfetler, büyük belâ ve musîbetler.

âsâr-ı gadab-ı İlâhî: Allah’ın gazabının belirtileri.

eyyam ve leyâli-i mübareke: Mübarek gün ve geceler.

Hizbü’l-A’zam-ı Kur’ânî: Risale-i Nur’un temelini teşkil eden ve tefsirinin yapıldığı Kur’ân âyetlerinin bir araya toplandığı eser.

ittiba-ı Sünnet-i Seniyye: Peygamber Efendimizin (asm) sünnetine uyma.

neşr-i envar-ı Kur’âniye: Kur’ân nurlarının yayılması, neşredilmesi.

rahmeten li’l-âlemîn: Bütün âlemler için rahmet.

tetimme: Bir konuyu veya eseri tamamlamak için eklenen kısım, ek.

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