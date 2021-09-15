"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır

Risale-i Nur'dan
15 Eylül 2021, Çarşamba
Sual: “Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta, âdeta, ‘Hürriyette, insan her ne sefahet ve rezalet işlese, başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez’ diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?”

Cevap: Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilân ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, âdâb-ı Şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmaktır.

Hürriyet-i umumî, efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şe’ni odur ki ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın.

“Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir. Şüphesiz, murad haktır, fakat mücahede usûlüne uygun değildir.” HÂŞİYE [Arabî ibarenin meali]

Sual: “Bazı nâs, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin a’mal ve etvarı pis tefsir ediliyor. Zira bazısı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir?”

Cevap: Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalp ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve sanat başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir; ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salâhat ve mahareti, tabir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalp ve nur-u fikri cem edenler, vezaife kifayet etmezler. Öyle ise ya maharettir veya salâhattir. Sanatta maharet ise, müreccahtır. Hem de o sarhoş namazsızlar Jön Türk değiller, belki şeyn Türk’türler; yani fena ve çirkin Türk’türler, genç Türklerin Rafızîleridirler. Her şeyin bir Rafızîsi var; hürriyetin Rafızîsi de süfehadır.

Ey Türkler ve Kürtler! İnsaf ediniz. Bir Rafızî bir hadise yanlış mana verse veya yanlış amel etse, acaba hadisi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o Rafızîyi tahtie edip namus-u hadisi muhafaza etmek mi lâzımdır? Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve te’dibden başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşrûasında şahane serbest olsun; “Bir kısmınız, Allah’ı bırakıp da diğer bir kısmınızı ilâhlaştırmasın. (Âl-i İmran: 64’ten iktibas.)” nehyinin sırrına mazhar olsun.

HÂŞİYE: Acele etme! Yani Mizan ceridesinin sahibi Murad haklıdır. Tanin muharriri Hüseyin Cahid yanlış ve hata ediyor.

E.S.D.E., Münâzarât, s. 177

LÛ­GAT­ÇE:

âdâb-ı Şeriat: Şeriatın edep ve kaideleri.

efrad: Fertler.

istibdat: Baskı, despotluk, zorbalık.

muhassal: Netice, sonuç, ürün.

müteeddibe: Edeplenmiş.

mütezeyyine: Süslenmiş.

nefs-i emmare: Şeytandan ders alıp kötülüğü isteyen nefis.

sefahet: Gayr-ı meşrû zevk ve eğlenceler.

zerrat-ı hürriyat: Hürriyetlerin zerreleri, özgürlüklerin küçük parçaları.

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteli işsizler çığ gibi

    Yükselen sesleri dikkate almıyor

    Salgının son 24 saatinde Türkiye'de yaşananlar

    Kovidden gribe mi dönülüyor?

    Gençler iklim için çok endişeli

    Bireysel kredi kullanımı 875 milyar TL: İstanbul'un yüzde 80'i kredi borçlusu

    Konut fiyatları % 100 artacak

    BM'den 46 sayfalık Suriye raporu: Mültecilerin güvenli dönüşü için uygun ortam yok

    İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yarı yarıya düştü

    Ayakta alkışlanan konuşma

    'Afganistan için 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

    'Çiftlik Bank' davasında son durum?

    'Bu kışa çok rahat şekilde girebiliriz'

    Konut satışı hangi illerde en fazla ve hangi illerde en az oldu?

    İkinci elde en çok hangi araçlar tercih edildi?

    Millet seçim için gün sayıyor

    Yüz tüze eğitimin sürekliliği için düzenleme şart

    Temel sorun yargı kararlarının kolayca değişmesi

    Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

    Kamuda zararın adını değiştirdiler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yükselen sesleri dikkate almıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ebed yolculuğu hızlanırken
    Süleyman KÖSMENE

    Fitne zamanında yatan ve yürüyen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Basın ve “doğru bilgi” meselesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliyaları da mihenge vurmalı!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Şükür ilâç olsaydı
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’a tavsiye
    Genel

    Üniversiteli işsizler çığ gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.