Bediüzzaman ve talebeleri dünyamızı aydınlatıyor

Gazetemiz yazarlarından Misbah Eratilla ile “Bediüzzaman’ın Şark Yıldızları” kitabı üzerine konuştuk.

Röportaj - Seyhan Şentürk

Yıllardır gazetemizde Bediüzzaman’ın talebelerinin hayat hikâyelerini anlatıyorsunuz. Nihayet bunları “Bediüzzaman’ın Şark Yıldızları” ismiyle bir kitapta topladınız. Bediüzzaman’ın talebeleri hakkında yazma fikri ne zaman ve nasıl oluştu?

Sekiz yıla yakındır Yeni Asya Gazetesinde Bediüzzaman’la ilgili hatıraları hikayeleştirerek kurguluyorum. Bu yazılarla ilgili olumlu dönütler aldım. Bu hatıraları araştırırken öyle ilgi çekici konularla karşılaştım ki bunların bilinmesini istedim. Bu hatıraları araştırdıkça Risaleleri daha iyi anladım. Bu çalışmaların sonunda Bediüzzaman’la ilgili çok araştırılacak konu olduğunu gördüm. Böylece Bediüzzaman’ı tanıtmak için bizlere çok iş düştüğünü gördüm. Hikâyelerin etkili olduğunu gelen dönütlerden anlıyorum.

Bediüzzaman ve talebeleri günümüz insanlarına hangi mesajı veriyor? Günümüzde onların hayatlarından kendi hayatımıza neler taşıyabiliriz?

Bu hikâyelerden şunu anlıyorum. Bediüzzaman’dan bir ders veya bir nasihat dinleyen kişide meydana gelen değişiklikleri hatıralarda görüyoruz. Bediüzzaman’ı ziyaret ettikten sonra kişilerin hayatlarında yaşanan değişiklik gözle görünür şekilde kendini gösteriyor. Bu ziyaretlerden sonra genellikle “Hakiki imanı elde eden kâinata meydan okur” ifadesini bu talebelerde görüyoruz. Bu talebelerde her şartta ümidini kaybetmeme ve her dakika hizmette bulunma hayatlarının önceliği olur. En büyük özellikleri de örnek olmalarıydı.

!Bediüzzaman’ın Şark Yıldızları! kitabında kimlerin hikâyeleri anlatılıyor?

“Bediüzzaman’ın Şark Yıldızları” kitabımda yaşadığım bölgede Bediüzzaman’ı gören ve ondan etkilenen kişilerin hikâyelerini kaleme aldım. Bu hikayelerin hemen hepsi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan yola çıkarak Üstadı görmeye gidenlerin hikayeleridir. Bu talebeler memleketlerine döndükten sonra hayatlarında meydana gelen değişikliği anlatmaya çalıştım. O zamandaki şartlarda hakim olan korkuyu, ulaşım zorluğunu ve ekonomik sıkıntıları hiçe sayarak yollara düşen talebelerin samimiyet, cesaret ve kahramanlık hikayelerini anlattım. Onların hayatları Bediüzzaman’ı görüp memleketine döndükten sonra örnek davranışları örnekleri ile doludur. Bu kitabı yazdıktan sonra şunu gördüm. Türkiye’nin her bölgesinde Bediüzzaman’ı görmeye gidenler olmuştur. Bu ziyaretlerden sonrası memleketlerine döndükten sonra neler yaptıklarının hikâyeleridir. Bazı şehirlerde çok sayıda kişi Bediüzzaman’ı ziyarete gitmesine rağmen yazılı bir kayıtları olmadığından o anılar kaybolmuş. İşte bu kitapla kaybolmaya yüz tutan bu hatıraları bir araya getirerek gelecek nesillere aktarmanın yolunu bulmaya çalıştım.

Bu hikâyeler içinde sizi en çok etkiyen hangisiydi?

Her hikâyede beni etkileyen bir yön vardır. Özellikle Nevroz Çakan’ın hikâyesinden çok etkilendim. Hikâyeyi doğrulamak için Konya’da yaşayan oğluna ulaşarak ona da doğrulattım. Batmanlı Molla Ahmet Saruhan’ın kayda girmemiş ilginç bir hikâyesi var. Yazdığım her hikâyede okuru bir yerlere götürerek Bediüzzaman’ı tanıtmaya çalıştım.

Kitabınızı kısa süre önce gerçekleşen depremler sonucu vefat eden kardeşlerimize ithaf etmişsiniz. Kitabınızda Bediüzzaman ve talebelerinin Kastamonu’da tutuklanmasının ardından depremler yaşandığını, birçok insanımızın vefat ettiğini anlatmışsınız. Son yıllardaki su baskınları, yangınları ve depremleri dikkate alarak bu minvalde Bediüzzaman ve talebelerinin mesajlarını değerlendirir misiniz?

Bediüzzaman deyince aklıma önce şefkat, merhamet ve vefa geliyor. Nerede üzücü bir olay yaşanmışsa Bediüzzaman şefkat ve merhametle ona bakmıştır. Musibete uğrayanlara Allah’ın merhametinin çok büyük olduğunu ve mükâfatlarınındı büyük olduğunu Risalelerde yazmaktadır. İnsanların musibetler karşısında Allah’ın rahmet ve merhametine inanmaları gerektiğini söylemektedir. İmanın tüm üzüntü ve acıların tek ilacı olduğunu ifade etmektedir.

Bu kitabınızda Doğu ve Güneydoğu Nur Talebelerinin hayatlarını anlattığınızı söylediniz. Bundan sonra rahlede neler olacak?

Misbah Eratilla: Bediüzzaman’ın her alanda asırları aşan isabetli fikirleri vardır. Ben de hatıralardan yola çıkarak Bediüzzaman’la ilgili seri kitap çıkarmayı düşünüyorum. Çıkaracağım kitapların önce beni etkilemesinden yola çıkıyorum. Kısacası bu kitapları önce kendime yazıyorum.

Gazetemizde eğitim hikâyeleri de yayımlıyorsunuz. Bunları 5 kitap halinde yayımlamıştınız. Bediüzzaman ve eğitim hikâyeleri konulu bir kitap yayımlamayı düşünüyor musunuz?

Eğitim hikâyelerine 2019 yılının aralık ayında ilkini yayınlayarak başladım. Hali hazırda beş kitap var. Son kitapla altı oldu. Yeni kitap hazırlıkları devam ediyor. Yedincisi çıkacak. Bu süre içinde okullarda söyleşi ve imza günlerim devam etmektedir. Bu güne kadar 100 yakın okulda öğrencilerle söyleşilerim oldu.

Son beş yıla 6 kitap sığdırdınız. Okurlar kitaplarınızı nereden temin edebilir?

Kitaplarımız internet üzerinden temin edilebilir. Bize ulaşırlarsa biz de iletebiliriz.

Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim.