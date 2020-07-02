"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Yeni Asya çok önemli bir vazife görüyor

02 Temmuz 2020, Perşembe
Burdur merkezde gazetemizi abonelere dağıtan Mustafa Kalkan, “Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olması sebebiyle çok önemli ve değerli bir vazife ifa ediyor” dedi.

Nur’un İlk Kapısı’nın yazıldığı Burdur’da 1991’den bu yana Yeni Asya okuyucusu ve aktif olarak Risale-i Nur derslerine katılan Nur Kahramanı kardeşimiz Mustafa Kalkan, erken yaşta emekli olduktan sonra kendisini Risale-i Nur hizmetine adamış, 4 yılı aşkın bir süredir Burdur Merkezde gönüllü olarak gazetemizi abonelere dağıtmaktadır. Koronavirüsün kol gezdiği günümüzde tedbirini alarak aksatmadan gazete ve dergilerimizin dağıtımına devam ediyor. Sosyal Medya başta olmak üzere değişik ortamlarda Risale-i Nurlar ve gazetemizin yayınlarının kamuoyuna duyurulması konusunda da duyarlılık gösteren kardeşimiz emekli olması sebebiyle daha rahat hizmet ettiğini ifade ediyor.

* Doğup büyüdüğünüz mahali anlatır mısınız?

1973 Burdur merkez doğumluyum. Çocukluğum ve gençliğim Üstad Bediüzzaman’ın Burdur’da ikamet ettiği Hacı Abdullah Camii’ne komşu olarak geçti. Halk ağzıyla Deli Baba gerçek adı Değirmenler Mahallesi…

* Risale-i Nurlar’la nasıl tanıştınız?

1985’te Burdur Lisesi’nde okurken Fen Bilgisi Öğretmenimiz Mehmet İnceoğlu Risale-i Nurlar’dan ve Fen Bilgisi kitaplarından birlikte ders yapardı. İlk orda tanıdım. İlk kitabım Haşir Risalesi’dir. Hediye olarak almıştım. 

* Peki gazetemizle ne zaman tanıştınız, abone oldunuz?

1990 yılında esnaflığa başladım. O yıllarda Necati isimli abimiz bisikletle gazetemizi dağıtır bizim dükkâna da bırakırdı, aboneydik yani. 1991 yılında gazetemizin Üstadın hayatını anlatan 3 kasetlik set verdiğini hatırlıyorum. O ses kayıtlarını hâlâ bilgisayarımda tutuyorum.

* Risale-i Nur okumaya düzenli olarak ne zaman başladınız?

Gazeteye abone olmamıza ve Risaleleri tanımama rağmen Risale-i Nur sohbetlerine 2 yıl kadar katılmadım. 1992 yılında gördüğüm bir rüyayı rahmetli Hafız Mehmet Şambayatlı’ya anlatmıştım. Sohbet esnasında “Sen Risale-i Nur Talebesisin. Risale oku” demesi üzerine “Gençlik Rehberi” ile düzenli okumalara ve birkaç ay içinde de derslere katılmaya başladım. O gün bugün derslere ve elden geldiğince okumaya devam ediyorum.

* Gazetemizi kaç yıldır dağıtıyorsunuz?

2016 yılı Mart ayında gazetemiz ve birçok gazeteyi dağıtan ajans kapatılınca okuyucularımızın aldığı aldığı kararla, bir de emekli olunca gazetemizi Mart 2016’dan beri abonelerimize dağıtmaktayım.  

* Gazetemiz hakkındaki düşüncelerinizi kısaca öğrenebilir miyiz?

Günlük haberler bir tarafa, Risale-i Nur’un medyadaki dili olması sebebiyle çok önemli ve değerli bir vazifeyi ifa ettiğini düşünüyorum. Ayrıca gazetemizin elimize ulaşmasına vesile olan alanında mütehassıs ve değerli yazarlarımıza, Yönetim Kurulu’ndaki abilerimize ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. 

RÖPORTAJ: MUSTAFA BÜYÜKMELLİ

Etiketler: Yeni Asya
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözüm çoklu baro değil, demokratik temsil

    Temmuz sayısı çıktı! Bir Tefekkür Fırsatı: Tatil

    Bütün inanç gruplarına hizmet

    Hukuk sisteminde yeni bir fişleme

    Yeni Asya çok önemli bir vazife görüyor

    Batı Şeria'da 5 günlük genel karantina kararı

    BM: Küresel turizm 1,2 trilyon dolar kayıp yaşayabilir

    Dünya genelinden son 24 saatteki önemli gelişmeler

    CB kararnamesinde “üniversite” skandalı

    Ezher ve Vatikan dünya barışını konuştu

    "Üzücü tevafuk"

    Sömürgeci kralın büstü kaldırıldı

    ABD'den Çin'e Hong Kong tepkisi

    'Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır'

    Rekabet Kurulu Alman otomotiv devlerine soruşturma açacak

    Almanya'dan Türkiye'ye yönelik Kovid-19 seyahat uyarısı açıklaması

    BMGK'dan küresel ateşkes kararı

    ABD'den 'Ayasofya' açıklaması

    Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukuk sisteminde yeni bir fişleme
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler...
    Genel

    Yeni Asya çok önemli bir vazife görüyor
    Cenk ÇALIK

    Sevap cihetinde yaşamak, günah cihetinde ölmek!
    Genel

    Bütün inanç gruplarına hizmet
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz
    Genel

    Temmuz sayısı çıktı! Bir Tefekkür Fırsatı: Tatil
    Süleyman KÖSMENE

    Bi zahr’il- gayb duânız var mı?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Kıyamet yakın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.