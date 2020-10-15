"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ölümüne yatırım!

Sadettin Önal
15 Ekim 2020, Perşembe 00:04
Re’sül mal, sermaye, ana para eş anlamlı kullanılan kelimeler.

Ticaret için mal mülk önemli. Aklı başında olan her insan sermayesiyle ticaret yapar, kazancıyla yatırım yapar. İnsanların yaptığı bu yatırım ya ölü yatırımdır veya “ölümüne” yatırımdır. Bu yatırım aynı zamanda hangisine olursa olsun öyleki ölümüne yatırımdır.

İnsanın ne kadar sermayesi var ki? Yeryüzündeki ilk insanın dünya kadar sermayesi mi var- dı? Bütün dünya onun muydu? İlk insan ile şimdikiler arasında sermaye bakımından ne fark var? İnsan işte… Kendisinin olmayan malıyla hava atar. Kendisinin olmayan mülküyle caka satar. Konumuyla gururlanır. Enaniyeti tavan yapar. Hele hele bu asrın insanı “Ben” derken verilen ilmi de kendisinden zannedip halinden, hareketinden, sözünden, konuşmasından kocaman “BEEEEENNN” yankılanır. Halbuki toplamı bir gramı bile bulmayan virüs karşısındaki â- cizliğini görünce insanın, insana: “Sen neymişsin be abi(!)” diyesi geliyor.

İşte “Ölüm kesin bir gerçektir” hakikati insana hangisine yatırım yapmalı diye sorgulatıyor:

Ölü yatırım mı yoksa ölüme yatırım mı yahut ölümüne yatırım mı? Hangisine ölümüne yatırım yapmalı?

Bugün bu sorular kendisini daha çok hatırlatıyor.

Sermayesinin farkında olan bu asrın en önemli âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî’ye “Sen tüccar mısın?” diye sorduklarında o, “Evet tüccarım. Hem de…” 1 diyor.

O Bediüzzaman ki ölü yatırım yapanların yirmiden fazla onu zehirlemelerine karşılık yatırımını ölüme yani ahirete, ölümüne yatırım yapıyor.

Ölüm gerçeği, insanı sarsıyor. Ölüm gerçeği ikaz ediyor. Ölüm gerçeği, gaflet perdesini yırtıp aralıyor: Ölü yatırım mı yoksa ölüme, ahirete yatırım mı? Hangisi için ölümüne yatırım?

Ölüm hakikati karşısında dünyaya yatırım, ölü yatırım. Dünyayı ahiretin kazanılması için ticarethane kabul edip ahirete çalışmak ise ölüme yatırım.

İnsan dünyayı kazanmak için hayat sermayesini ortaya koyuyor. Bediüzzaman’ın tabiriyle “acuze-i şemta” (gelinlik giymiş kocakarı) denilen dünyaya insanlar, ölümüne yatırım yapıyor. Dünyanın bizzat kendisine ba- kan yönüne, yatırım yapıyor. Ancak ölüm gerçeği bu yatırımı sıfırlayıp hiçe indiriyor.

İyi tüccar malını nemalandırıp arttıran tüccardır. İyi tüccar dünyanın ahirete bakan yönüne yatırım yapandır. İyi tüccar dün-  yanın Allah’ın isimlerinin tecellisine bakan yönüne yatırım yapandır. 2

Talebelerinden Molla Hamid, Üstadı Bediüzzaman’a “Seyda! Biz de Allah’tan korkuyoruz, ama senin ödün patlıyor!” 3 diyor. Bediüzzaman Said Nursî de şu cevabı veriyor:

“Molla Resul! Kısa bir ö- mürde, ebedî hayatı kazanmaya gelmişiz. Hem burada rahat oturayım, hem Cennet dâvâ edeyim, olmaz böyle şey! Onun için cesaret edemiyorum rahat oturmaya!”

İşte tüccarların farkı! Kimisi ölümüne sarıldığı dünya malını kaybetmekten ödü patlıyor. Kimisi de ebedî sonsuz mesut bir hayatı kaybetmekten Rabbini razı edemeyeceği ticareti yapamamaktan, O’ nun emrini yerine getirememe endişesinden ödü patlıyor.

Sonuçta kaybetmekten ödü patlayan insanlar, ölümüne yatırım yapıyor. Ya ölü (dünyaya) yatırım yapıyor ya da ölüme (a- hirete) yatırım yapıyor. Evet, hem de ölümüne yatırım!...

Dipnotlar:

1- Nursî, Bediüzzaman Said. Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat Aralık 2017, s. 220. 

2- Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler, Yeni Asya Neşriyat Mart 2017, s. 385. 

3- Atasoy, İhsan. Nesil Yayınları, s 183.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıda ağır kriz

    Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

    Grip aşısında vakit daralıyor

    Türkiye’de internet hürriyeti yok

    Yine galip gelemedik

    Polonya’dan diplomatik atak

    Esnafta 2. dalga endişesi

    Filistin'den yeni işgal adımına tepki

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Dağlık Karabağ

    Koca: Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz

    Son 24 saatte 57 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına tepkiler devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 962 ölüm ve 59 bin yeni vaka!

    Türkiye 583. maçında Sırbistan karşısında

    İsrail'den yeni 'işgal' adımı!

    8 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    İşsizlik Sigorta Fonu eriyor

    Demokrasi kazanacak

    AKP 32, MHP 7

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda ağır kriz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Işık ışık içinde
    Genel

    Türkiye’de internet hürriyeti yok
    Cevher İLHAN

    “Yargı krizi”yle siyasi operasyon
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sigara içme yaşı endişe verici
    Misbah ERATİLLA

    Vekil Hüseyin Aksu’nun Bediüzzaman’la dostluğu
    Genel

    Grip aşısında vakit daralıyor
    Faruk ÇAKIR

    Cilâlı sözleri bırakalım
    Mikail YAPRAK

    İktidar bağımlılığı ve başka şeyler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.