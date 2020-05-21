Korku ve ümit. Tesbih ve tahmid. Teşvik ve korkutmak. Sevap ve azap. Emir ve yasak.

En başta zikredilmesi gereken iki isim: Celâl ve Cemâl isimleri. Aynalardaki görüntüler bu iki ismin tecellileri ve yansımaları. 1 Meşhurdur, “her şey ancak zıtlarıyla bilinir.” Eşyanın bilinmesinde madde âleminde basarın, diğer ifade ile gözün zıtlıkları fark etmesi önemli. Basirete gelince -sağlıklı ise- 2 o da mana âlemindeki zıtlıkları görüyor.

Enaniyetin tavan yaptığı asrımızda maddedeki zıtlıklar çok iyi görülebiliyor. Burada çok fazla sıkıntı olmuyor. Ancak maddenin üzerine bina edildiği mana âlemindeki görüntüleri fark etme konusunda aynı şeyleri söylemek oldukça zor. Görünen o ki, manadan uzaklaşan insanlar sanki maddede bir bataklığa girmiş gibi gözüküyor. 3 Maddeden kafasını kaldırıp manayı okumuyor veya okuyamıyor, anlamın ne olduğunu fark etmiyor veya edemiyor. Acaba insanın madde üzerine bina edilen anlamı fark etmemesi dikkatsizliğinden mi? Yoksa insanın manayı okumaması bir “tercih” meselesi olarak mı karşımıza çıkıyor? Yoksa…

Bu “tercih” meselesi akıl ve irade sahibi olan insanın önünde en önemli bir konu olarak tazeliğini hiç kaybetmiyor.

Ölümlü olduğunu kabul etmek veya etmemek!

Sorumlu olduğunu kabul etmek veya etmemek!

Bu âlemin bir sahibinin olduğunu kabul etmek veya etmemek!

Bu âlemde işinin ne olduğunu bilmek veya bilmemek!

Eylemleriyle söylemlerini birleştirmek veya birleştirmemek!

İnancının gereğini yapmak veya yapmamak!

Alış veriş merkezlerini veya ibadethaneleri seçmek!

Zulmü veya adaleti öncelemek!

Elması (ahiret) veya camı (dünya) tercih etmek…

Dedik ya tercih meselesi. Listeyi sonsuza kadar uzatmak mümkün.

İnsan bu, tercih eder, seçer ve önceler.

İnsan kullanır. İnsan kaderde tercihini kullanır. İnsan kaderde tercihini “duâ” ile kullanır. İnsan kaderde tercihini “iman” ile kullanır. İnsan kaderde tercihini “şuur” ile kullanır. İnsan kaderde tercihini “rıza” ile kullanır, tercih eder, seçer ve önceler. 4

Duâ ile, iman ile, şuur ile ve rıza göstererek oluşturduğumuz hayat serüveni bizim başrolünü oynadığımız filmimizdir. Bizim sanat eserimizdir. Mahşer meydanında dereceye girmek üzere vizyona sokulacaktır. İyi senaryo yazıp iyi oynayan başrol oyuncuları Cennette senaryolarını sürdürürken, kötü senaryo ve onun başrol oyuncusu ise çevirdiği filmiyle birlikte kâinatın çöplüğünde yerini alacaktır. Olay tercih meselesi. Tercih insanlığın, tercih insanın. Tercih bizim ve tercih sizin…

Dipnotlar:

1- Nursî, Bediüzzaman Said. İşârâtü’l-İ’caz, s. 30.

2- https://www.yeniasya.com.tr/sadettin-onal/bediuzzaman-dan-lazerli-basiret-ameliyati_507224

3- Nursî, Bediüzzaman Said. Mektubat, s. 62.

4- Nursî, Bediüzzaman Said. Sözler, s. 525.