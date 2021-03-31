"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“İman”ın omurgası!

Sadettin Önal
31 Mart 2021, Çarşamba
İmanın omurgası. Diğer bir söyleyişle imanın bel kemiği veya zincir kemiği.

Omurga baş ile bacaklar arasında uzanan omur denilen kemiklerden oluşur. Ayakta durmamızı sağlayan omurga önemli. Hareketli eklemleri sayesinde kol hareketlerini, öne, arkaya ve yanlara eğilmemizi ve dönmemizi sağlar. Bu hareketler esnasında omurga yapısında bulunan omur eklemleri, bağlar, kaslar ve diskler bir uyum içinde çalışır…

İnsan omurgası, omur denilen 33 kemikten oluşur. 33 sayısı dinin bir kısım uygulamalarında da karşımıza çıkar. Dinin direği olan namazı kıldıktan sonraki yapılan tesbihatta 33 defa “Sübhanellah”, 33 defa “Elhamdulillah”, 33 defa “Allah’ü ekber” denir.

Ahirzamanın en önemli âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin eserlerindeki bölümlerin bu rakamla benzerlik arz etmesi ayrıca dikkat çekicidir. Sözler kitabının 33 sözden oluşması, Mektubat kitabının 33 mektuptan oluşması, Lem’alar isimli kitabın 33 Lema’dan oluşması. Şuâlar isimli eserde 33 âyetin Risale-i Nur’a ve müellifine işaret etmesi…

Ayrıca Bakiyat-ı Salihattan olan “La ilahe illallah”ı (Allah’tan başka ilah yoktur) namazlardan sonra 33 defa tekrar etmek yine önemli bir zikirdir.

Bir bütün olan iman esaslarından Allah’a iman, iman esaslarının omurgası denilebilir. Acaba aklen iman esaslarından Allah inancının 33 omurunu sıraladığımızda imanın omurgasını mı oluştururuz? İnancın mantıklı bir zincirini mi sıralarız? Allah inancının belini oluşturan bu zincir kelâm ilminin ve felsefenin konusu içine girer.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Tabiat Risalesinde (23. Lem’a) omurgalı, beli sağlam bir imanın omurga zincirini şöyle ortaya koyuyor:

1- Mevcudat vardır.

2- Mevcudat inkâr edilemez.

3- Her şeyin tabiatı yaratılmıştır.

4- Her şey mahlûktur.

5- Her şey sanatlıdır.

6- Her şey hikmetlidir.

7- Mevcudat kadim değildir.

8- Yeni oluyor.

9- Müsebbep masnudur.

10- Zahirî sebebi masnudur.

11- Her şeyin vücudu pek çok cihazata muhtaçtır.

12- Her şeyin vücudu pek çok aletlere muhtaçtır.

13- Sebepler icat edemiyor.

14- Kendi kendine teşekkül olmuyor.

15- Tabiat icat edemiyor.

16- O tabiatı icat eden bir Kadir-i Mutlak vardır.

17- O sebebi icat eden bir Kadir-i Mutlak vardır. 1

18- O Kadir-i Mutlak’ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti rubûbiyetine teşrik etsin?

19- O Kadir-i Mutlak’ın ne ihtiyacı var ki âciz vesaiti icadına teşrik etsin?

20- Haşa!

21- Müsebbibi sebep ile beraber halk eder.

22- Cilve-i esmasını göstermek için.

23- Hikmetini göstermek için.

24- Cilve-i esmasını göstermek için tertip ile

25- Hikmetini göstermek için tanzim ile

26- Zahiri bir sebebiyet vermekle

27- Zahiri bir mukarenet vermekle

28- Eşyadaki zahiri kusurlara merci

29- Eşyadaki zahiri merhametsizliklere merci

30- Eşyadaki zahiri noksaniyetlere merci

31- Esbabı dest-i kudretine perde etmiş.

32- Tabiatı dest-i kudretine perde etmiş.

33- İzzetini muhafaza etmiş. 2

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî küfrün, Allah’ı inkârın belini kıran imanın sağlam ve cerh edilmez omurgasını Tabiat Risalesi’nde yukarıda tesbit ettiğimiz yönlerini örnekleriyle açıklıyor. Küfrün belindeki hangi omur/omurların tamir edilemeyecek bir şekilde kırık olduğunu belirtiyor. Aklen ve mantıken ve mana olarak inkârcılara hareket alanının kalmadığını gösteriyor. Bediüzzaman Said Nursî kâinata bu hakikati şöyle haykırıyor:

Artık küfrün beli kırılmıştır, bir daha ayağa kalkamaz. 3

Dipnotlar:

1- Nursî, Bediüzzaman Said. Lem’alar, Yeni Asya Ocak 2017, s. 295.

2- Nursî, Bediüzzaman Said. Lem’alar, Yeni Asya Ocak 2017, s. 305.

3- Şahiner, Necmeddin. Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursî’yi Anlatıyor 2. Yeni Asya Yayınları İstanbul 1981, s. 234.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da 'çöplü' protesto

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Milli Takım ilk puan kaybını yaşadı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    14 ülkeden Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin DSÖ raporuna tepki

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı

    422 gemiden 113'ü Süveyş Kanalı'ndan geçti

    MGK bildirisi kamuoyu ile paylaşıldı

    Son 24 saatte 37 bin 303 vaka daha

    Ankara'da yüz yüze eğitime devam edilecek

    'Fransa, Mali'de 19 sivili öldürdü'

    ABD'de ilk kez bir Müslüman, Federal Yargıç adayı gösterildi

    AYM raportörü HDP'nin kapatılma davasındaki başvuruyu eksik buldu

    Borrell, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi

    İsrail'de yeni bir mutasyona rastlandı

    Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı; kalabalıklardan uzak duralım

    Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler, görkemli, şatafatlı işlerden özenle kaçınmalıdır

    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat nasıl olacak?

    Süveyş Kanalı tamamen normale döndü

    'Afganistan'da kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harbiyeye giriş ve yeni tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hizmetkâr devletten ceberrut kaymakama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem’den kimler kurtulur?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Taklit edilmez bir turra: Kadın fıtratı
    Osman ZENGİN

    Hafiyeler, ellerini içimizden bir çekseler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnimizin bilgi merhaleleri ve imanın oluşumu
    Raşit YÜCEL

    Nazmiye Abla
    Cevher İLHAN

    “Montrö çıkışı” ve çarkı…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.